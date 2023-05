¿Separados? Luciano Castro habló de su crisis con Flor Vigna

Los rumores de una fuerte crisis entre Flor Vigna y Luciano Castro no dejan de llegar. A raíz de esto, un periodista se le acercó a consultarle al respecto. Lejos de despejar dudas, el actor sembró aún más interrogantes respecto a cómo se encuentra su relación.

Es que según se comenzó a filtrar, las cosas entre la pareja no estarían de la mejor manera. Producto de distintas peleas que arrastran, Flor Vigna habría decidido bajarse para no pasar tanto tiempo con él y ver si así pueden remontar la relación.

La otra versión que anda dando vuelta es mucho más grave. Es que algunos se animan a afirmar que la relación ya se encuentra terminada y que por eso ella se bajó de la obra para tomar la distancia necesaria de él en este duelo.

Si bien aún no hay certezas al respecto, Flor Vigna visitó la Bresh la última semana y en esta juntada con sus amigas les habría dado a conocer detalles de lo mal que está la pareja actualmente. Ante esto, Adrián Pallares fue a hablar con Luciano Castro para ver qué tenía para decir.

En Socios del Espectáculo, el conductor reveló que tuvo una charla con el actor en la cual tocaron el tema, aunque a estaba con muy pocas ganas. “‘Si me venís a preguntar por la obra, está todo en orden’, me dijo cuando encaré la conversación”, reveló sobre lo tajante de la respuesta.

Sin embargo, Pallares no había ido por la obra, sino para saber cómo estaban las cosas con Flor Vigna. “Hace mucho que circula el rumor de que ellos tal vez no estarían pasando el mejor momento, pero él me dijo que estaba todo fantástico”, mencionó el periodista sobre la desmentida de él.

En esta sintonía, reveló la curiosa respuesta cuando le consultó sobre los dichos de ella en la Bresh: “Cuando le pregunté por esto que Flor habría dicho en la Bresh, me dijo: ‘Qué lindo, qué lindo ser joven e ir a la Bresh. Cosas de la Bresh”.