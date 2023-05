Se enteró por las redes que su novio era infiel y se hizo amiga de la amante

Al leer los mensajes y notar el amor con el que Sarahy trataba a su novio, Sofía no pudo odiarla por ser la tercera en discordia, ya que sentía que ella lo hacía sentir amado .

“Para mí, su amistad vale más que cualquier otra cosa, porque cuando yo no pueda estar allí, ella estará cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece”, reveló Sofía en su cuenta de Facebook al compartir su insólita historia.

Su novio la engañaba y se hizo amiga de la amante

“¿Quién es ella? Ella es la mujer con la que mi novio me engañó y ahora es mi amiga”, comenzó diciendo Sofía en un extenso comunicado en el que reveló: “No estoy loca, ella ha ganado todo mi cariño al aceptar a mi novio como suyo, al comprender su lugar y no exhibirse públicamente con él, al amarlo incondicionalmente”.

A raíz de los miles de comentarios que les dejaron, tanto sus amigos como gente desconocida, que leyó su posteo, la joven novia reconoció que su situación no es “normal”, ya que en la mayoría de los casos ambas mujeres se enemistan por un chico. Aunque ella tiene muy en claro los puntos fuertes de esto que está ocurriendo: “Mi novio tendrá más amor del que había imaginado”, argumentó.

Además, en su reflexión final, Sofía hizo una promesa a Sarahy: “Nunca minimizaré el papel que desempeñas en la vida de mi novio”.

Frente a la peculiar historia, muchos seguidores de Sofía quedaron perplejos por la situación que estaba contando en la que hay involucradas tres personas. Algunos destacaron la “suerte” del novio al tener dos mujeres a su lado que se llevan bien, pero muchos también creyeron que esta situación no puede perdurar.

“Como si eso realmente sucediera”, “Mis respetos para el hombre”, “Ojalá me aceptaran a mí como amante”, “Nunca me ha pasado eso”, fueron algunas de las reacciones más destacadas ante esta historia sorprendente.