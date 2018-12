Se dilata la situación de Cipo con De la Fuente

Discusiones no existieron, pero al DT no le cayeron bien ciertas actitudes del futbolista, no sólo en la previa al último partido. Entienden que cuando De la Fuente intuyó que no sería titular, sino que el doble cinco volvería a conformarse con Juan Strak y Gabriel Chironi, no tuvo una actitud positiva para el grupo.

Sin embargo, el número 5 tiene firmado un año como empleado del club y es allí donde radica el conflicto, porque De la Fuente no está dispuesto a tomar sus cosas y partir y pide un acuerdo de partes por lo que le corresponde.

Paralelamente, Coronel ya puso el ojo sobre otro medio para esa función. De su agrado, un pedido de él mismo que tiene el visto bueno de la dirigencia, siempre y cuando se destrabe la salida del rionegrino.

La mejor opción para la dirigencia sería que surja una oferta deportiva por el futbolista en otra institución, algo que por los últimos hechos no abundaría en el mercado de pases.

Terminada el lunes la actividad de la categoría, ahora comenzarán los días de negociaciones en el mercado, sobre todo por la cercanía de las fiestas y teniendo en cuenta que el 3 de enero vuelven casi todos los equipos al trabajo.

Sorteo complicado

Mañana a las 16, el Consejo Federal tenía previsto llevar a cabo el sorteo del calendario 2019 del actual Federal A en la reválida y en el grupo campeonato.

Sin embargo, el paro de aviones confirmado para los últimos dos días hábiles de la presente semana retrasaría los planes. El Albinegro era uno de los que tenían previsto asistir para sentarse a la mesa informativa, ya que hay muchos temas que debatir.

El deseo de tener mejor suerte que en la fase regular, cuando le tocó quedar libre en el último casillero, es el común denominador de todos los actores albinegros.

Considerando las instancias decisivas que se vivirán en todo el ámbito, ya sea en la lucha por avanzar hacia el segundo ascenso o para mantenerse en la divisional, no sería bueno quedarse sin acción justo en el capítulo final.

Sólo el mejor del quinteto extenderá la temporada con posibilidades de llegar a la segunda división del fútbol argentino.

Hay pruebas en La Visera

Hoy terminarán las pruebas de jugadores de divisiones inferiores para el Club Cipolletti con vistas a la temporada 2019 de la Liga Deportiva Confluencia.

En La Visera se observarán futbolistas nacidos en 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y 2007.

Los entrenadores de ambos bloques, junto al coordinador Julio Torres, estarán a cargo de la búsqueda de talentos desde las 16:30.

Lo único que deben llevar los interesados es la ropa deportiva acorde para el momento que van experimentar sobre el sintético.

Cipo viene de ser campeón en cinco de las seis categorías en el certamen doméstico.