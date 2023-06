Santiago Maratea habló de Guillermina Valdés y contó todo lo qué pasó entre ellos

Mientras seguía flotando la duda sobre si su relación con Guillermina Valdés era simplemente una estrecha amistad o se trataba de una incipiente historia de amor, Santiago Maratea sorprendió al deslizar que entre él y la ex de Marcelo Tinelli había pasado algo.

Lejos de esquivar el tema, Santi respondió con cierta incomodidad no exenta de picardía: “No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día. Basta, por favor. O sea, viste que yo no hablo de eso”.

Santi Maratea confirmó que tuvo un romance con Guillermina Valdés.mp4 En el streaming Olga, conducido por Migue Granados y Nati Jota, Santiago Maratea confirmó su romance con Guillermina Valdés.

Por su parte, Nati Jota también se metió de lleno en el tema: "¿La seguís viendo?”, inquirió. Y Maratea expresó: “Hablé el otro día, pero no la veo hace unos meses”.

El entrevistado abundó en tiernas palabras para la ex del conductor de Bailando por un sueño y madre de Lorenzo, su hijo menor: “Aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Es una persona muy sabia, conociéndola aprendí cosas y le encontré sentido a ella”.

Cabe recordar que el pasado 14 de febrero, Guillermina Valdés fue captada in fraganti en una hamburguesería con Santi Maratea, situación que generó un importante revuelo mediático, ya que hasta ese momento no se le conocía romance alguno a la última pareja oficial de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, y pese a que había una foto previa de otra cena que compartieron ambos, la ex modelo negó que existiera una relación más allá de la amistad con Maratea, y el asunto quedó totalmente sepultado cuando se la fotografió subiendo al automóvil de Javier García, uno de los arqueros del plantel de Boca Juniors.