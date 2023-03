Santero ganó en Río Gallegos y Urcera terminó quinto

Si bien la pole position fue para Antonino García, no pudo aguantarla y terminó en la posición número 12. Luego de una gran carrera de punta a punta, el mendocino Julián Santero se quedó con la victoria, la primera de la temporada, con una diferencia de casi 2 segundos sobre el Chevrolet de Manuel Mallo, mientras que el tercero fue Jerónimo Teti.

“Muy feliz por la victoria. agradecido con todo el Toyota Gazoo Racing Argentina. Todos en el equipo hicieron un gran trabajo. Cumplimos el requisito de ganar para poder pelear por el campeonato, asique estamos en la pelea y eso me pone contento”, declaró el mendocino Julián Santero.

“Sabía que Leo iba a intentar todo para que yo no ganara, porque seguramente seamos a final de año rivales por el campeonato. Sabía que en cuanto tuviese la oportunidad tenía que intentarlo, se dió en la tercera o cuarta vuelta. Desde ahí mantuvimos tiempos muy parecidos hasta faltando 6 o 7 vueltas que Leo se cayó un poco más. No sé si se habrá caído un poco en ritmo, habrá tenido algún problema o habrá levantado para ir a sexto por los kilos. Pero en mi caso yo tenía que ganar, no podía especular nada. Tenía que cumplir ese requisito y estamos en la pelea”, reflexionó Santero.

“Arrancamos a sumar fuerte, feliz por eso. El nivel del auto siempre es bueno, el motor también. Hemos tenido circunstancias quizás malas de carrera y por eso no pudimos pelear de lleno el campeonato pasado pero este año vamos a ser candidatos de nuevo”, concluyó.