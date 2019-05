Rubén García: "Se piensa que este torneo ya lo ganamos y no es así"

Después de la eliminación en el Regional Amateur, el equipo de Diego Landeiro empató contra Cipolletti y goleó a San Sebastián, que llegaba como único escolta.

“Creo que ya dejamos un poco atrás la eliminación, para mentalizamos en que, para jugar un torneo de otro nivel, no nos queda otra que salir campeón. Gran parte del equipo ha dejado atrás el Regional, con gran dolor, porque pensábamos llegar un poco más lejos. Ahora nuestro objetivo es la liga”, reconoció García. “Teníamos muchas expectativas en nosotros, confiábamos, sabíamos que dentro de nuestro plantel hay grandes jugadores, que han jugado a otro nivel, por eso fue duro, pero creo que ya cambiamos de chip”, añadió.

Los delanteros necesitan de goles, está en su ADN, y García no solo se encontró con el nivel que espera de sí mismo, sino también con los goles.

“Para mí el año pasado fue difícil porque no pude hacer pretemporada durante todo el año. Jugué con Regina el Federal C, quedamos afuera y me fui a La Amistad y tuvimos la mala suerte de quedar afuera contra Cipo y a mitad de año, cuando empezamos a hacer pretemporada, tuve un desgarro entonces volví en la tercera, cuarta fecha del torneo. No me puse bien nunca”, contó el atacante, y añadió: “Creo que eso fue lo que me mantuvo alejado a lo que es mi nivel, que uno ya lo conoce y sabe que no estaba al 100 por ciento. Creo que hoy por hoy, me reencuentro con lo que es mi nivel”.

Por la zona A, hoy también jugarán Fernández Oro-Catriel, Pillmatun-San Martín, Maracacinho-25 de Mayo y San Sebastián-Cipolletti.

Por el grupo B, Chichinales-Alto Valle, Atlético Regina-Mainqué y Deportivo Roca-Círculo Italiano. En tanto, Deportivo Huergo-Argentinos se postergó.