El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en el local ubicado en calle San Martín 555. Según indicó el dueño del lugar, Víctor Julián, un auto se estacionó de culata sobre el frente del local y los sujetos rompieron las vidrieras apropiándose de una motocicleta denominada mini cross, marca GAF de 80 centímetros cúbicos.

Nippon Motos Francisco Sánchez Valassina

“Tenemos un sistema de videovigilancia con 16 cámaras, y sensores por todo el local, pero lo sorpresivo es que no sonó la alarma. Ahora estamos con los técnicos para detectar qué falló. Además, colocamos en las vidrieras unos barrotes de protección para que no se puedan llevar las motos, pero no nos dimos cuenta de que estas motos, que son pequeñas, pasan entre los barrotes”, expresó el dueño del local a LM Cipolletti.

Por el momento se encuentran revisando el lugar para conocer si se robaron algo más, y el Cuerpo de Criminalística está haciendo las pericias correspondientes. La moto robada está valuada en alrededor de $60 mil.

La moto robado, una mini cross, está valuada en $1500 dólares.