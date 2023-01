Todo comenzó cuando desde sus redes sociales le preguntaron a Rciky Diotto las razones que llevaron a la separación con María Fernanda Callejón , madre de su hijo Gio. "Nos separamos porque no nos aguantábamos más", aseguró él sorprendiendo a todos por su franqueza.

Sin embargo, la actriz no estuvo muy de acuerdo con sus palabras, por lo que al otro día, en medio de un móvil con LAM, María Fernanda Callejón respondió a los dichos de su ex pareja: "Eso lo dice él... Yo tengo otra teoría sobre nuestra separación y no voy a hablar hoy. Uno se separa por muchos motivos".

La actriz se mostró indignada por las palabras de su ex pareja, y además, aclaró que la judicialización de su separación hace que sea más complicado hablar sobre el tema.

"No comparto la forma de decir esto. Tenemos maneras muy diferentes de ver qué es proteger a Gio. Para mí hacer cosas mediáticas no me parece que esté bueno", aseguró la actriz antes de agregar con mucha sorna: "Es un amor.... tan buena gente. Le mando besos. Hablamos de otra cosa porque estoy en medio de un divorcio que está judicializada".

Ricky Diotto Callejón 2.jpg

Lo que parecía ser el final de esta polémica adquirió un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que el músico hablara con Primicias Ya sobre la respuesta de la madre de su hijo.

"Es la verdad, no nos aguantábamos más... No hay ningún secreto", insistió con su versión de los hechos y agregó: “No hay nada para decir. Lo de anoche lo debe haber dicho porque estaba enojada. Y esta todo bien, a ella le suma, a mí lo único que me importa es tener paz y que Gio este bien".