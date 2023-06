Revelan quién es el nuevo y famosísimo novio de Jésica Cirio

Tras una década de relación, Jésica Cirio se separó de Martín Insaurralde y en Nosotros a la Mañana revelaron quien sería su nuevo novio. Juan Etchegoyen aseguró: “A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él. Es la pareja de Jésica Cirio y Momo. Me confirman que Jésica Cirio y Momo están en una relación ya formal”.