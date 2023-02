Revelan por qué Susana Giménez decidió tener sola a su hija Mecha

En el ciclo conducido por Luis Ventura se pudo ver parte de un reportaje mano a mano que le realizó Jorge Lanata en el año 2001, donde le pregunta por qué no tuvo más hijos y si se arrepiente de no haber sido madre nuevamente tras la llegada de Mecha, algo que la conductora negó. "Te digo la verdad, yo no soy de familia numerosa", expresó en ese momento Susana.

María Susana Giménez Aubert tenía 17 años cuando se enamoró de Mario Sarrabayrouse, un joven de 23 años de apellido ilustre y billetera vacía. Al poco tiempo de estar de novia con él, quedó embarazada de su única hija,

Revelan por qué Susana Gimpenez decidió tener sola a su hija Mecha.mp4 En un informe de Secretos Verdaderos sale a la luz el motivo por que Susana Giménez tiene una sola hija, Mercedes.

Susana adolescente sintió pánico cuando se enteró que esperaba un bebé. "Pensé en hacer cualquier cosa... Bajaba mucho la escalera. Me tiré del techo de un barco. ¡Mecha siempre me lo reprocha! Pero ¿Quién le decía a mi padre. Mi padre había sido militar", reconoció en una entrevista para la televisión internacional.

Enfrentar a Augusto Johnny Giménez Aubert era algo imposible para ella. "Tenía un miedo que me moría, mi papá me iba a matar. Yo estaba en el colegio, estaba por terminar el quinto año", relató la diva en ese mismo reportaje.

Pero tuvo ayuda de su suegro de aquel entonces para enfrentarlo. "Vino el padre de él, de Marito, y se lo dijo a papá. Yo dije 'bueno, cuando llego me mata, directamente, me pegará un tiro...'. Y no, no dijo nada", rememoró Susana. En realidad, algo dijo. "Ahora tenés que casarte", fue la sentencia del señor Giménez Aubert.

Algo a lo que Susana obedeció sin dudar. A los 17 años, en octubre de 1962 se casó con Mario Sarrabayrouse. Cuando el periodista le preguntó si el casamiento había sido un error, Susana fue contundente: " Pero obvio. ¡Menos por Mercedes! Sí, fue un error. Duró muy poco, tres años y medio".

Desde el momento de la separación, Susana decidió que la iba a criar sola a Mecha y que no iba a tener más hijos. Una tarde, mirando televisión, tomó la decisión de no depender de nadie nunca más. Supo que su futuro estaba en el mundo del espectáculo. Por eso una hija pequeña que cuidar y una carrera por forjar eran suficiente responsabilidad. No había lugar en si vida para tener más hijos.