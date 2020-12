Revelan la fortuna que gastaba Diego Maradona por mes

A diez días de la muerte de Diego Armando Maradona , el astro del fútbol mundial no puede descansar en paz. Apenas se conoció la triste noticia, comenzaron las batallas judiciales y mediáticas entre sus hijos, su familia, sus abogados y ex parejas por sus bienes. Es que Diego posee una millonaria fortuna de la que ninguno quiere quedar afuera. En ese contexto, Jorge Rial reveló la estrafalaria suma de dinero que Diego gastaba por mes para sostener su tren de vida y el de sus afectos.

Durante su programa, Rial analizó por qué resultaba importante saber la suman de dinero que Maradona gastaba por mes. “¿Por qué es importante esta cifra? Porque a partir de ahora, ¿quién va a pagar esto?, ¿quién va a pagar los 10 millones? Alguien los tiene que pagar y ese dinero no está ahora. Estando congeladas todas las cuentas, como bien hizo la Justicia, no puede ingresar nadie”.

jorgerialdiegomaradona.webp

En una cobertura periodística casi exclusiva del caso Maradona, los programas de espectáculos todos los días revelan nuevos datos que aportan a la causa. En esa línea, días atrás Yanina Latorre dijo al aire en Los ángeles de la mañana que los hermanos del ex futbolista, pese a haber sacado gran rédito por ser familia, lo habían dejado muy solo: “Ahora se quedan sin quien las mantenga y al morir Maradona heredan los hijos, no los hermanos”, deslizó la filosa panelista, para luego agregar: “Lo voy a decir aunque Matías Morla me odie: se sacaron de encima a la familia, que era mucho más cara y pedía mucho más, y por mucho menos dinero contentaba a tres señoras. Que me perdonen las señoras pero no se puede vivir toda la vida de un tipo... fuera destructivo, violento, maltratador de familias, de mujeres, negador de hijos, lo explotaron, mantuvo a todo el clan”, expresó indignada.

Como no podía ser de otra manera, luego de que la Yanina diera su versión de los hechos, las hermanas de Diego salieron al cruce. Mientras Lili se mostró más compungida y pidió que investigara bien; Ana disparó los dardos contra Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, asegurando que no lo iban a ver y no se hacían cargo.

KXYUDZTOO5EQXAQZ2F4KVAQTRA.jpg

En este desfile mediático también trascendió un audio de Ana Maradona en el que da cuenta de que no está pasando un buen momento. En la grabación se la puede escuchar sumamente conmovida diciendo: “Lo que quiero aclarar es que nosotras lo amábamos como hermano. Porque primero fue mi hermano, después fue marido y luego padre. Mis hermanas y yo estamos muy dolidas por ese motivo. Que nos dejen tranquilas, tener nuestro duelo, porque como él nos quería a nosotras, nosotras lo adorábamos. Él era nuestro nene, nuestro tesoro que nos dejó nuestra mamá a cargo”.