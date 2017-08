Respeto a San Lorenzo, sólo hasta el pitazo inicial

Es que el Ciclón se juega una parada importante en su cancha, contra el Emelec de Ecuador, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y de la posible clasificación a cuartos dependerá en gran medida el once que parará ante el Albinegro.

Diego Aguirre pone hoy el equipo de gala en el Nuevo Gasómetro, donde ya hace muchas horas se agotaron las populares locales. El mundo azulgrana está pendiente de la gran noche de Copa y a más de 1000 kilómetros de distancia lo estarán analizando.

"Yo noto que la motivación nuestra no es la de ellos y podemos llegar a sorprenderlos. No va a ser fácil”.Damián Jara Defensor de Cipo que lucha por un lugar en el equipo titular

En el Albinegro choca el pensamiento de enfrentar a los mejores nombres del rival, aunque eso le quite chances deportivas. “Uno siempre tiene esa duda de saber cuánta es la diferencia con ese nivel”, reconoce Damián Jara, que lucha por ser uno de los posibles defensores en La Fortaleza del Gran Buenos Aires.

Y el central rionegrino devela un poco el pensamiento del plantel, que no fue ajeno al manoseo que vivió la serie, cuando fue borrada del sábado 10 de junio a pedido del más grande. “La realidad es que ellos hicieron lo que quisieron y ahora llegan con más rodaje, pero el grado de motivación que tenemos nosotros será un plus al momento de jugar”, expresó. “Queremos que se lleven una sorpresa”, amplió.

Germán Alecha, el ayudante de campo de Henry Homann, cree que las chances de los patagónicos crecerán en jugadas con pelota parada o de contraataque, pero todavía no suelta pistas de cuál puede llegar a ser el equipo titular. “Quieren estar todos, pero tenemos que estar tranquilos, sabiendo que es una gran chance, sobre todo para el club”, afirmó. “La realidad es que son dos categorías de diferencia y encima ellos vienen con ritmo de competencia, pero esto es fútbol”, soltó a modo de arenga el ex 9 de la institución.

"Ganarle al mejor San Lorenzo sería una gran vidriera, pero este partido es un premio para los jugadores”. Miguel Benavídez Relator de FM Galas que estará en cancha de Lanús

No son de palo

Este partido de Cipolletti no se dirime solamente en el campo de juego. A su manera, el hincha lo tomó como una gran vidriera.

El número de albinegros en las tribunas no será el mismo que prometía instalarse en junio, pero la expectativa es la misma. Desde el tablón, Federico Larrázabal coincide con Jara: “Mi orgullo de hincha me hace querer que pongan a todos los titulares, pero desde lo deportivo por ahí no nos conviene. Tengo sensaciones encontradas”.

Guillermo San Pedro, dirigente, no tiene dudas. “Si pasan a Emelec, contra Cipo van a alternar muchos nombres. De lo contrario, nadie en San Lorenzo se permitiría correr el riesgo de ser eliminados en dos torneos diferentes con cuatro días de diferencia”, analizó.

Para Miguel Benavídez, el relator de FM Galas, no hay dudas de que San Lorenzo clasificará por la Libertadores y ante Cipo irá con un mix. “Más allá de lo que haga el rival, para Cipo es un premio. Eliminar a los titulares tendría una gran repercusión, sobre todo para los jugadores albinegros”, cerró.