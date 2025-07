Qué piloto está cerca de reemplazar a Colapinto en la Fórmula 1

Tras finalizar en el puesto 15, el argentino había declarado: "Creo que tuvimos problemas con el auto, con el equilibrio. Hoy no funcionó para nosotros como equipo y no tuvimos ritmo. Terminé bien la carrera, creo que fui mejorando vuelta a vuelta. El aire sucio fue complicado. Tuvimos dificultades, Tsunoda me chocó y perdí mucho tiempo porque los neumáticos no quedaron bien. No fue un stint intermedio fácil. Perdí bastante tiempo por vuelta comparado con Pierre. Creo que el último stint fue bueno, aunque con los daños del toque con Tsunoda fue un poco más difícil. Pero creo que simplemente hoy tuvimos problemas como equipo. Fue un día bastante complicado para nosotros. Tenemos que entender por qué".