Qué hacer ante una falsa denuncia en redes sociales

A las empresas se aconseja no cometer la torpeza de despedir a una persona por una publicación en una red social y, en todo caso, aguardar a un fallo judicial si se pretende tener un motivo real para concretar la baja legal de la persona. De lo contrario, el escrachado podrá iniciar una demanda por un despido sin motivos.

En su mayoría, los escraches son delitos de acción privada, por lo que la víctima deberá conseguir un abogado querellante para iniciar una demanda judicial para obligar a la otra parte a cesar en su accionar.

Bárbara Peñaloza, abogada integrante de la ONG Conciencia en Red, obtuvo una sentencia en Mendoza por injurias contra una mujer que escrachó a su ex en las redes.

En diálogo con LM Neuquén, la letrada dio algunas recomendaciones para estos casos: “Hay que tener paciencia. Les aconsejo que no cierren sus redes porque los ataques que reciben sirven de prueba. A mis clientes los insto a que no compartan, que no comenten ni que sus familiares lo hagan. Solo tienen que hacer un uso de sus redes sociales responsable y respetuoso, como deberían hacerlo todos”, aseveró.

De acuerdo con su experiencia, “en la mayoría de los casos de personas que están siendo escrachadas, lo único que les interesa en una primera etapa es que esa persona pare en su accionar. Después, siempre y cuando no prescriba la causa, se podrá ver de iniciar una demanda por daños y perjuicios”.

En Neuquén, en la actualidad se hacen consultas en fiscalía por este tipo de escraches en las redes. “Se reciben denuncias, aunque no son muchas porque le explicamos a la víctima que si no surge de los escraches algún delito de acción pública, no se puede intervenir”, aclaró una fuente del Ministerio Público Fiscal a LMN.

Por lo general, de los escraches surgen delitos de acción privada, por lo que “la víctima debe, por querella y en forma privada, iniciar las acciones ante la Oficina Judicial y el juez”, aclaró la fuente.

En Mendoza sentenciaron a una mujer por injurias y calumnias contra su ex marido.

Un caso testigo

el año pasado, en Mendoza, la abogada Bárbara Peñaloza consiguió la primera sentencia contra una mujer por el delito de injurias y un juez le ordenó a la condenada cesar en su accionar, es decir, dejar de escrachar a su ex marido. “en ese caso, por injurias y calumnias, el proceso duró un año por una discusión de competencia, pero se obtuvo sentencia después de que el juez viera con sus propios ojos todo lo que había a modo de prueba y pudo advertir que todas las acusaciones que se hacían eran absolutamente falsas”, confió la profesional.

“La mujer posteaba documentos falsos que no presentó ni siquiera para defenderse. ella tenía una obsesión difícil de revertir porque le dijeron que ya no podía hacer más publicaciones, pero las seguía haciendo. Por eso mismo las acciones contra esta mujer continúan su curso legal”, explicó la letrada Peñaloza.

