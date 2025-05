Río Negro quiere cobrar la atención médica a extranjeros, pero no hay registro de cuántos son

Legisladores de la oposición cuestionaron el proyecto del oficialismo y advirtieron que no hay datos oficiales sobre la atención médica a extranjeros no residentes.

El Gobierno nacional dispuso que los hospitales podrán cobrar la a los extranjeros por los servicios de salud, al igual que las universidades nacionales y reavivó una polémica recurrente de los últimos años. ¿Qué pasa en Río Negro? Después de varias idas y vueltas, el oficialismo se alineó a Nación aunque no cuenta con datos concretos sobre el impacto de la atención médica a no residentes.

Las idas y vueltas sobre el cobro a los extranjeros no residentes de la Provincia fueron muy claras. En abril de 2024, hace poco más de un año, la ex ministra de Salud, Ana Senesi había anticipado que se cobraría por la atención en los hospitales. Sin embargo, en diciembre, el gobernador Alberto Weretilneck lo descartó. El mandatario, enfrentado entonces al presidente Javier Milei por los recortes a las provincias, aseguró que la atención a los extranjeros no tenía gran incidencia en el presupuesto de Salud.