Messi le cambió la vida de un reginense no vidente

"Yo soy una persona con discapacidad visual y tengo en el celular una aplicación que te lee todo. Entonces estaba en YouTube y encontré un video donde hablaban de un dispositivo y una de las caras visibles es Lionel Messi. Lionel le dona un dispositivo a una persona no vidente de Mendoza, que trabaja en una biblioteca y cuando empecé a escuchar el audio hablaba de que el dispositivo leía libros, leía rostros. Hasta ahí más o menos yo me imaginaba, yo digo, el color, el valor del dinero, para mí fue algo espectacular", recuerda Sandro.

A raíz de esto comenzó su inquietud para ver si era posible acceder a esta herramienta. "Empecé a investigar más acerca de esto y este dispositivo está disponible en 50 países y uno de esos países es el nuestro", cuenta. El aparato trae una cámara pequeña, unas gafas, un broche en una de las patillas de las gafas, auriculares y un sistema de bluetooth.

"Vos acercás la cámara a la patita del lente y se pega enseguida porque tiene mucha fuerza. Una vez que está encendido, te empieza a hablar como un WhatsApp, viste? Te nombra todo. Dónde estás vos, todo lo que hay sobre la mesa del estudio de ustedes, dónde está el operador, el micrófono. Lo que vos te imagines, hasta lo que tenemos impreso a veces en nuestras remeras también te lo lee", detalló Morales en CNN Radio Roca.

El protagonista de esta historia remarca la palabra "autonomía". Es que sí, el aparato desarrollado con inteligencia artificial les da independencia. "Nos ayuda muchísimo, porque también nos lee las publicidades que están en las paredes, los nomencladores, los nombres de las calles para acercarnos al mercado. Te lee los productos de góndola, los precios, vas a pagar, te dice el valor del billete que sacaste".

Para las personas con discapacidad visual como la ceguera significa un cambio positivo en cuestiones de la vida cotidiana. "A veces las personas que viven solas cuando se tienen que cocinar, tienen que tener siempre todo muy ordenado y por ahí viene alguien y te cambia algo del lugar, por ejemplo, una lavandina donde va el aceite y para nosotros es esencial o para vestirnos, cosas así que en realidad uno vive en la discapacidad".

Sandro hoy tiene 48 y es uno de los coordinadores del Consejo de Discapacidad de Villa Regina. Por un accidente quedó ciego hace 14 años. Supo cómo era ver y aún hoy, hay días en los que se levanta creyendo que se trata de un mal sueño. "Yo tuve un desprendimiento de retina. Fue muy duro. Los primeros años fueron durísimos. Aún hoy me levanto y parece que fue un sueño. Me siento en la cama, parece que voy a volver a ver y cuando me doy cuenta de que no es así, bueno, tengo que colocarme de vuelta al chip de decir que tengo que seguir y continuar, pero es muy duro ver y dejar de ver".

Sandro siguió. Llegó a la escuela 7 de Neuquén donde le enseñaron la orientación, la movilidad, el sistema braille. "Eso fue lo que me empezó a sacar adelante. Después me vine a vivir a Regina y como te dije tuve la suerte de conocer este Consejo y aprender de los derechos que tenemos".

El costo y su batalla judicial

Acceder al dispositivo cuesta alrededor de 2.400 millones de pesos. Por eso, Morales buscó la cobertura a través de su obra social, donde batalló hasta conseguirlo mediante un recurso de amparo.

messi orcam pro ciego.jpg El dispositivo con inteligencia artificial que le cambió la vida a Sandro.

"Yo tuve la suerte de conocer el Consejo para las personas con Discapacidad de acá en Regina, donde empecé a conocer leyes y derechos que tenemos las personas con discapacidad. Entonces, por intermedio de la ley 24901, el Estado obliga a las obras sociales a entregarnos todo tipo de prótesis y elementos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así que me acerqué a General Roca, a un oftalmólogo, para que hiciera el pedido médico de este dispositivo a mi obra social. Adjunté una historia clínica también y mi certificado de capacidad y me acerqué a la obra social a solicitar el dispositivo", explicó Morales.

Su obra social puso trabas justificando que no era algo necesario, Sandro insistió. "Todas las barreras que puede haber me las encontré, pero continué con el pedido. Hice un recurso de amparo con un abogado, esto fue al Juzgado Federal que dio lugar al pedido en mayo y los primeros días de julio, ya tenía el dispositivo en mis manos. Por eso no hay que bajar los brazos", remarcó.

"Lo que pasa es que nosotros hablamos de empatía y muchas veces las personas pasamos a hacer un número en lo cotidiano, ¿no? Siempre lo que es el dinero está por encima muchas veces del ser humano. Entonces nos encontramos con todo este tipo de barreras. Pero asesorándose, continuando con esto, con esta lucha, se llega al objetivo".

La historia de Sandro es una lección, sobre todo para aquellos que se encuentran con una pared. "Al principio tienen que saber que hay que insistir. La realidad es dura porque el obstáculo más grande que tenemos las personas con discapacidad es el ser humano. Es la única barrera más grande".