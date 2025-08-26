Las gemelas prematuras: el milagro y la felicidad de todo un pueblo

Se recuperan "bien" en el Hospital de Choele Choel, a donde regresaron tras ser derivadas con incubadoras a General Roca: "La ciudad está feliz"

“Felicidad absoluta” . De sus familias y de todo un pueblo que se movilizó por ellas y siguió atento el caso. Las dos gemelas que llegaron al mundo con apenas 29 semanas de gestación hace 2 meses regresaron en buen estado al Hospital de Choele Choel , en el cuál nacieron y tras ser derivadas a General Roca.

Lo que comenzó como una urgencia obstétrica se transformó en un operativo humano y profesional de enorme magnitud, que unió médicos, enfermeros, choferes, policías y familias en un mismo objetivo: salvar la vida de las recién nacidas. Ahora, regresaron a “Choele” para continuar creciendo fuertes y sanas. Todos dieron la talla, cabe reconocerlo, para que ellas hoy luzcan de esa manera.

El Jefe de Pediatría del Hospital local, Fabricio Gómez, relató lo vivido: “En aquella madrugada nos avisan de que había una mamá embarazada de gemelas, en principio pensamos que eran de 31 semanas pero eran 29 con dilatación completa, que se terminó resolviendo con cesárea por la gemelaridad. Nos organizamos con Pablo Ramos, médico de la guardia y recibimos un bebé cada uno”, contó al portal 7 en Punto. Se armaron además dos equipos para recibir a las pequeñas.

Hospital de Choele El Hospital de Choele Choel donde nacieron las gemelas.

Las bebés lograron estabilizarse y se dispuso rápidamente el traslado urgente hacia General Roca, donde existe un área de neonatología preparada para recibir casos de alta complejidad. “Por suerte se derivaron estables, se organizó la derivación para salir con incubadoras a un centro de mayor complejidad en General Roca donde recibieron el tratamiento adecuado posterior al nacimiento”, aseguró.

En ese momento, la coordinación entre salud y seguridad se volvió fundamental. “Se participó en la coordinación de la derivación con médicos de guardia, el equipo de derivación, se organizó con enfermería de maternidad, avisamos a la policía para que se arme un cordón sanitario para que el traslado sea más rápido por la complejidad de las nenas que estaban estables y fue rapidísimo la organización con la policía y muy bueno poder acompañar con la policía el cordón sanitario”, detalló.

Con emoción, el pediatra destacó lo que significó ver regresar a las gemelas luego de recibir la atención en Roca. “La verdad que con el regreso de las gemelas estamos todos contentos, todos felices que las chiquitas volvieron estables para la recuperación nutricional. Con algunos ‘achaques’ propios de su edad gestacional de 29 semanas pero las gorditas están muy bien”.

"Felicidad absoluta" en el Hospital y la comunidad por las gemelas"

El profesional no ocultó su orgullo por el trabajo realizado: “Felicidad absoluta, saber que hay equipo que acompaña, que se arman equipos muy buenos, que hay una comunidad a favor de estos traslados acompañando así que más que agradecimiento y felicitaciones a los equipos no me queda más por decir”.

Ya en Choele Choel, el hospital se preparó especialmente para recibir a las recién nacidas. “Muy contentos de que nos avisaron que las enviaban para recuperación nutricional con nosotros, volviendo al hospital de Choele Choel, donde fueron derivadas, la verdad increíble. La ciudad está feliz”, expresó.

image Las gemelas, en buenas manos.

Cada detalle fue pensado para el bienestar de las nenas y su familia: “Se preparó una habitación para ellos, con las cunas necesarias, con el confort necesario para que estén en recuperación, con estimulación temprana y con el acompañamiento de todos los servicios necesarios para su confort. Se fueron de Roca con un buen peso de egreso, con la fórmula necesaria para aumentar de peso que también fue adquirida a través de farmacias y gestión del Hospital, así que muy contentos, con todos los controles anotaditos para que no quede nada pendiente y de acá seguiremos acompañando el crecimiento de estas dos hermosas bebes”, culminó.

Hoy, la historia de estas pequeñas es también la historia de un esfuerzo colectivo que unió a toda una comunidad.