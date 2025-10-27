La Ruta 7 ya tiene un radar instalado desde este lunes: ¿Qué pasará con las multas?

Atención cipoleños si andan por aquel sector. Una de las trazas de mayor circulación de Neuquén ya cuenta con un equipo instalado. Las autoridades explicaron cómo será su implementación.

La Ruta 7 ya cuenta con un radar fijo , que fue puesto en funcionamiento a partir de este lunes 27 de octubre. Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial de Neuquén anhelan un cambio cultural de parte de los ciudadanos para que tomen conciencia sobre los riesgos de manejar de forma imprudente, infringiendo las normas de tránsito. Pero como todo cambio lleva tiempo, se van a implementar radares en la traza de esa calzada para acelerar los cambios de comportamientos.

El director provincial de Seguridad Vial de la provincia, Diego Alfonso, adelantó sobre la implementación de este radar que “ya está instalado en el kilómetro 32 de la Ruta 7 , a la altura de nuestro tráiler". Según lo previsto, la firma del convenio se realizaría este lunes para que oficialmente quede en funcionamiento.

En el tramo de 15 kilómetros, que separan la capital neuquina de Centenario, ya existen dos cámaras -una a la altura del expeaje y otra en el primer puente de la avenida Raúl Alfonsín- que actualmente no están habilitadas para labrar infracciones.

SFP Totems ingreso a la ciudad velocidad ruta 7 alfonsin puente alta barda autos transito (7).JPG Hay tótems en la Ruta 7 para el control vehicular, pero las cámaras no registran multas. ¿Hasta cuándo? Sebastian Fariña Petersen

La función de los radares

Alonso indicó que lo colocaron y estuvieron interiorizándose en el funcionamiento del software, la base de datos que les permitirá a las distintas áreas del gobierno como Seguridad Vial y Observatorio de la Secretaría de Emergencias, acceder a un informe de la circulación vehicular. “Nos va a permitir tener un informe objetivo, y en tiempo real, de cómo se encuentra la vía de circulación en cuanto al flujo vehicular, a una velocidad promedio. Información para nosotros sumamente valiosa para disminuir la tasa de siniestralidad", puntualizó el funcionario.

Qué pasará con las multas a los infractores

Alonso descartó la emisión inmediata de multas a los infractores a la ley de tránsito mediante este radar. “En principio no, en los primeros meses nos sirve a nosotros para trabajar de manera objetiva, de tener datos fehacientes”, subrayó y agregó: “Siempre tenemos que ser lo más objetivo posible y esto vino hoy a darnos una herramienta excelente para continuar trabajando y para seguir fortaleciendo todo lo que se hace en materia seguridad vial”.

La Provincia había anunciado la instalación de nuevos radares, tanto fijos como móviles, a lo largo de toda la traza de la Ruta 7, pero orientado al corredor petrolero de Vaca Muerta. La idea es que los conductores mantengan una velocidad prudente en toda la ruta, y no solo frente a un punto de control.