Di Giacomo: "JSRN va a insistir con el corte de boleta"

Sobre el lugar en el que queda de Juntos Somos Río Negro al no acompañar a ningún candidato presidencial, el actual diputado reconoció que en una votación nacional, "la gente vota presidente cuando va a votar y poco le importa los diputados de los cuales en muchos casos considera que no servimos para nada, que no hacemos nada, que somos vagos. Uno hace el esfuerzo, por supuesto, de simplemente poder contar lo que uno hace, lo que uno hizo, lo que uno presentó, lo que uno tiene como actividad".