Por qué Jorge Rial quiere la tenencia de su nieto

“Él está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. La pelea inicial con Morena fue por eso. Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena”, relató la panelista.

Según la información que le dieron a Latorre, Rial “va por todo. Ya lo tiene arreglado con Béccar Varela para ver qué hacer. Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para una insania como hizo la otra vez, que le pidió ayuda a Capulla, por eso dice todo el tiempo que quiere proteger al nieto”, aseguró.

Tras las versiones que comenzaron a circular, Jorge Rial se comunicó con Estefi Berardi para Mañanísima y negó la información sobre sus intenciones de obtener la tenencia de su nieto: "No, cómo voy a hacer eso, tiene madre y padre, nunca haría eso ni se me pasó por la cabeza en ningún momento. Es una locura".

Días atrás, Morena Rial había manifestado su preocupación sobre las amenazas que su padre le había hecho respecto a su hijo: "Yo tengo audios muy fuertes donde dice 'yo te voy a sacar a tu hijo, yo me lo voy a poner en la espalda'. No es la primera vez que me lo dijo, solo que ahí lo grabó y yo lo tengo".