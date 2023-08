Violento e indignante robo a empleado de La Tanita

"Yo trabajo en San Martín y Circunvalación, en La Tanita. Salí a las 5.10, habitualmente terminamos a las 6 y ya hay más movimiento, pero esta vez culminamos un ratito antes de hacer las pastas. Me vine por Naciones Unidas hasta Arenales y cuando pasé Venezuela sentí ruido de moto. Enseguida se me puso de costado, me chocó, me tiró para atrás. Eran dos y zafé de no golpearme feo porque antes había ido a jugar al fútbol y llevaba una mochila con ropa que amortiguó el impacto...", contó el muchacho de 28 años.

image.png Foto ilustrativa

Seguidamente, indicó: "Uno de ellos me pega una piña y se me queda mirando. Yo le decía no tengo nada y él no podía ni hablar por su estado... Se subió la bici al hombro y se fueron. No me resistí, nada, soy tranquilo", agregó muy triste.

La indignación es mayor porque "recién tenía la segunda cuota paga de la bicicleta", que adquirió en reemplazo de la anterior "que me robaron en la puerta del local".

La denuncia quedó radicada en la comisaría 24, que por una cuestión de juridiscción pasó todo a la 79.

"Eran jóvenes como yo. Me quedé asombrado y triste", culminó Ale. No es para menos.