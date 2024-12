Un represor de La Pampa está a un paso de quedar en libertad, tras 17 años y medio en la cárcel

El lunes se reintegra al tribunal uno de sus jueces, Marcos Aguerrido , y estará en condiciones de tomar la decisión, junto a sus colegas Pablo Díaz Lacava y Sebastián Foglia , luego de que la solicitud no encontró oposición de la fiscalía.

La aprobacón de Silvestre se debió a que el hombre que fue identificado en juicio por 34 testigos como quien los había torturado en los años de plomo en Santa Rosa, cumplió los dos tercios de su condena y además tiene informes de cumplimiento positivo del régimen carcelario: el Consejo Correccional de la Colonia Unidad 4 de Santa Rosa, donde está alojado, emitió su dictamen favorable.

Fuentes tribunalicias confirmaron a El Diario de La Pampa que en esta ocasión no se pidió la opinión a las víctimas y querellantes, como en oportunidades anteriores.

Otro de los indicios que refuerzan la idea de una decisión favorable para el represor en las vísperas de la Navidad, también, es que en la instancia de Casación este tipo de pedidos se vienen concediendo cuando los plazos están cumplidos.

A eso se suma que la fiscal Silvestre esta vez no tuvo otra opción que convalidar la solicitud que otras veces rechazó rotundamente.

La instancia de consulta a las víctimas se dio por cumplida en las audiencias de marzo de este 2024, cuando a Reinhart se le denegó la excarcelación. De todos modos, cuando se junten a deliberar, los jueces podrían decidir hacer una nueva consulta, lo cual podría demorar los plazos.

Según el medio local, en los pasillos judiciales de la capital provincial ya casi se da por hecha la liberación. Por otra parte, las propias víctimas de El Carnicero ya dicen que no tiene sentido que los jueces las consulten: siempre se manifestarán en desacuerdo a una medida de estas características.

Oposición de las víctimas: “Era el que picaneaba”

Obviamente, ante los trascendidos acerca de que el único represor condenado de la llamada Subzona 14 que queda preso pueda recuperar su libertad, generó preocupación entre víctimas de la represión de la última dictadura en La Pampa, a quienes los jueces podrían volver a consultar antes de tomar una decisión.

Reinhardt-Victimas.jpg Hubo 34 víctimas que reconocieron la voz de Reinhardt como la del joven represor que les aplicaba la picana en la mesa de torturas.

"Es el único caso donde se pudo testimoniar y probar la violación. No es un caso menor. Él era muy joven y se lo reconoció en el testimonio de todas las víctimas por su tipo de voz, que era quien aplicaba la picana. Con esto estoy diciendo que en estos casos no vale la buena conducta", dijo Graciela Bertón, víctima del represor y testigo en el juicio en su contra, en declaraciones a Radiokermés.

"Hasta el momento no hemos sido consultados, por supuesto siempre estamos en desacuerdo", agregó para manifestar un desacuerdo con la posibilidad de que a Reinhardt le concedan la libertad.

"Nuestra respuesta siempre es negativa, siempre es no y no, por eso el TOF debe dejar de consultar. Siempre iremos por la negativa, es el último represor que todavía está en la cárcel y hay que defender hasta el último minuto. Nuestra opinión, y me animo a hablar por todas las víctimas, va a ser siempre por la negativa", concluyó.

Reinhart tiene 73 años y está preso desde 2007. El requisito para otorgarle la libertad condicional es que tenga cumplidos al menos 16 años y 8 meses, plazo que ya está excedido. Deciden los jueces.