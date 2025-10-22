Quién era el joven muerto encontrado en el río: detalles de la autopsia y la hipótesis de su muerte

El Ministerio Público Fiscal dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia realizada esta mañana al cuerpo hallado este martes por la mañana.

Fuentes judiciales confirmaron este miércoles a LMCipolletti que el cuerpo hallado a orillas del río Negro , a la altura del kilómetro 53 de la Ruta Nacional 250, corresponde a un joven que era intensamente buscado desde principios de mes. El hallazgo se produjo en una zona rural cercana al paraje Sauce Blanco, en inmediaciones de un campo con acceso al curso de agua.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público Fiscal, la persona fue identificada como Carlos Alberto Tomasini , de 20 años, quien se encontraba desaparecido desde el 8 de octubre. El informe preliminar de la autopsia determinó que no presenta signos de criminalidad , y en las próximas horas se llevará a cabo la entrega del cuerpo a sus familiares.

El hallazgo tuvo lugar el martes en una zona de difícil acceso, donde trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Criminalística y la Fiscalía en turno, que ordenó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Tomasini había sido buscado por su familia y las autoridades desde que su madre radicó la denuncia por desaparición ante la Comisaría 59° del barrio San Martín, en Viedma. Desde entonces, no se había vuelto a tener noticias sobre su paradero.

En la denuncia realizada por la madre indicaba que la última vez que lo habían visto fue el miércoles el 8 de octubre, cuando salió de casa del barrio San Martín: "De ahí no sé más nada y es muy raro de él porque siempre me escribe dónde anda y eso, él nunca me hizo esto".

La hipótesis de una huida frustrada

Una de las líneas de investigación apunta a un intento de faena clandestina ocurrido el 8 de octubre en un campo de la zona. Por ese hecho, un hombre de 41 años —domiciliado en el barrio 30 de Marzo— fue imputado por abigeato y permanece con prisión preventiva por dos meses.

Se presume que Tomasini habría sido el segundo involucrado en aquel episodio y que, al intentar escapar de la policía, se arrojó al río Negro y murió ahogado.

El predio donde ocurrió el intento de robo de ganado se encuentra en el kilómetro 62 de la misma ruta, a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. La investigación continúa a cargo del fiscal Francisco Marano, quien mantiene contacto con la familia del joven y aguarda los resultados complementarios de la autopsia.