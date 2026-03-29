Lo denunció por violento y pidió que la cuide al policía, pero lo encontraron dentro de la casa

Efectivos de la Comisaría 45 que hacían rondines vieron al hombre en el domicilio de la víctima, pese a la prohibición de acercamiento. Le iniciaron una causa por desobediencia judicial.

El hombre fue detenido en el interior de la casa de su pareja, donde tenía prohibición de acercamiento. Le inician una causa por desobedecer una orden judicial.

Un hombre que tenía prohibido acercarse a la casa que compartía con su pareja fue detenido por policías que realizaban recorridas preventivas por ella luego de que lo sorprendieran en el interior de la propiedad ubicada en el barrio Obrero de Cipolletti.

El incidente ocurrió el último sábado minutos antes de las 21, cuando efectivos de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu encomendados a realizar rondines por su vivienda, dado que la mujer había presentado una denuncia por hechos de violencia y pedido que la cuidaran.

Fuentes de la dependencia policial indicaron que los uniformados al pasar por el lugar en uno de los móviles descendieron y advirtieron que había un hombre en el patio. Al identificarlo, constataron que era un sujeto de 40 años de edad y domiciliado en otro sector de Cipolletti . Pero también determinaron que tenía vigente una prohibición de acercamiento hacia la dueña de la casa y estaba notificado, por lo que lo trasladaron a la unidad en calidad de aprehendido.

El procedimiento fue informado al fiscal de turno, Gabriel Lamas, quien dispuso que se inicie un legajo preliminar por el delito de desobediencia judicial y que quede detenido.

Dice que se le instala a tomar alcohol

Trascendió que durante el operativo, los policías le preguntaron a la mujer porqué el hombre se encontraba allí si tenía prohibición, dado que ella misma lo había denunciado nuevamente -dado que habría antecedentes en ese sentido- y que también había pedido rondines por temor a que le suceda algo.

Sin embargo, habría alegado que ella no tenía problemas en que estuviera en la casa, mientras no la agrediera.

Pero además aseveró que el hombre se instala en el patio y comienza a tomar bebidas alcohólicas, y que aunque le advierte que lo puede sorprender la policía que hace las recorridas, él la ignora y lo toma a la ligera.

Lo detuvieron pro agredir a su pareja

Personal policial de la Subcomisaría 65° de General Enrique Godoy detuvo a un hombre acusado de agredir a su pareja y sustraerle un teléfono celular, tras un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Ceferino.

La intervención se realizó el último martes a partir de un llamado telefónico que alertó sobre un presunto conflicto familiar. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer con lesiones cortantes en el rostro y en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladada al hospital de Villa Regina para recibir asistencia médica. Posteriormente, se informó que se encontraba fuera de peligro.

Sub Comisaría 65 General Godoy

Luego del episodio, el presunto autor se retiró del domicilio, aunque más tarde se presentó de manera voluntaria en la unidad policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

Horas después, la víctima radicó la denuncia penal y manifestó que, durante el hecho, el hombre también le había sustraído un teléfono celular.

En el procedimiento intervino el Gabinete de Criminalística de Villa Regina y tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones por lesiones agravadas por el vínculo y robo.