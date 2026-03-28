Informe oficial destaca una fuerte caída del delito en Río Negro, por debajo de la media nacional

La estadística revela que en 2025 bajaron los robos, hurtos y homicidios culposos. El gobierno destacó el impacto de la inversión destinada a seguridad y la tecnología incorporada.

Robos, hurtos y homicidios dolosos registraron uan baja en 2025. Desde el gobierno se descata que es consecuencia de la inversión en materia de seguridad.

Un informe oficial revela que Río Negro registró en 2025 una baja sostenida en los principales delitos , con una caída del 21,6% en robos , del 23,1% en hurtos y del 31,8% en homicidios dolosos.

“Los datos ubican a la provincia por debajo de la media nacional en indicadores clave de seguridad”, destacaron fuentes del gobierno.

Los datos, surgidos del informe preliminar del Sistema Nacional de Información Criminal, reflejan “el impacto de una mayor inversión en seguridad, con más presencia policial en la calle, equipamiento adecuado y la incorporación de tecnología para prevenir el delito y responder más rápido”, se destacó en el mismo sentido.

El trabajo estadístico muestra que los delitos contra la propiedad tuvieron una baja “contundente”. Los robos cayeron un 21,6% y los hurtos un 23,1%, "dos de los hechos que más afectan la vida cotidiana de vecinos y comerciantes".

“Esta reducción no solo achica el volumen total de delitos, sino que también se traduce en una mayor sensación de tranquilidad en todo el territorio provincia”, se ponderó.

Disminución de homicidios y robos

Además, la disminución de los homicidios dolosos fue uno de los datos más fuertes del informe, con una baja del 31,8% y un total de 24 víctimas en todo el año. “La provincia consolida una tendencia descendente en la violencia más grave”, puntualizan en ese sentido.

Mientras que, al observar el índice actualizado por cantidad de habitantes, Río Negro registra una tasa de 3,3 homicidios cada 100.000, por debajo del promedio nacional que se ubica en 3,7.

Por otro lado, los robos también muestran una ventaja comparativa a nivel país. Con una tasa de 725 hechos cada 100.000 habitantes, la provincia queda por debajo de la media nacional, que alcanza los 789. Este dato refuerza el posicionamiento de Río Negro como una de las jurisdicciones con mejores indicadores en seguridad.

Policías y patrulleros

“Detrás de estos números hay decisiones concretas. En los últimos años se incrementó la inversión en recursos humanos, con más efectivos en la vía pública, mayor equipamiento y móviles, además de las políticas de prevención implementadas”, resaltó el gobierno al respecto.

Al mismo tiempo, agrega el parte oficial, “se avanzó en la incorporación de tecnología. La ampliación de sistemas de videovigilancia, con la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Prevención del Delito y el uso de Inteligencia Artificial y la capacitación de los operadores del 911 RN Emergencias”.

“Esta mejora también se evidencia en los tiempos de respuesta. En varios casos, operadores lograron detectar movimientos sospechosos y dar aviso inmediato al personal de calle”, subrayaron.

Asimismo, pusieron de relieve “las políticas impulsadas desde el Ministerio de Seguridad y Justicia apuntaron a un abordaje integral. No solo se reforzó la prevención, sino que también se trabajó en la coordinación con otras áreas del Estado para intervenir en situaciones complejas, especialmente en zonas urbanas con mayor conflictividad”.

Los desafíos que se avecinan

El informe también marca desafíos que ya están en agenda. Se registró un leve aumento en lesiones dolosas, con un 5,3% más de casos, lo que refleja conflictos interpersonales que requieren intervención específica. A esto se suma el crecimiento de problemáticas vinculadas a la salud mental y la expansión de delitos en entornos digitales, fenómenos que se observan en todo el país.

En este contexto, los datos permiten trazar un balance claro, enfatizaron: “mientras los delitos más visibles y graves bajan de manera sostenida, la provincia fortalece su posición a nivel nacional. Y al mismo tiempo, redobla esfuerzos para enfrentar nuevas formas de violencia y delito, con más presencia, más tecnología y una estrategia que busca llegar antes de que el problema empeore”.