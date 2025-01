La estremecedora premonición de la joven degollada en un hotel: "Nací para ser libre, no asesinada"

Tras conocerse el crimen, salió a la luz un estremecedor posteo en redes que la víctima realizó tiempo atrás. Junto a una plantilla color violeta, Malena cambió su foto de perfil de Facebook por una donde se lee la frase “nací para ser libre, no asesinada” .

Femicidio en Lomas de Zamora.jpg

La joven era madre de una nena de cinco años y fue despedida en redes con conmovedores mensajes: “Vos no te merecías esto, negra hermosa, me parte el alma lo buena y dulce que eras. Descansá en paz, hermosa, cuidá tu hija desde el cielo”, “Dios te tenga en la gloria, hermosa. No hay palabras de consuelo para este momento, Dios y la justicia se encarguen del que lo hizo”, fueron algunos de los posteos que le dedicaron.

Cómo fue el femicidio de la Malena

El macabro femicidio ocurrió este lunes en el albergue llamado “Satélite”, ubicado en la calle Cosquín 1828. Hasta el lugar llegó personal policial tras recibir un llamado al 911, donde la encargada del lugar manifestó que notó una actitud extraña por parte de un hombre que había entrado junto a su pareja en la habitación 17.

Los efectivos llegaron al lugar y encontraron a la joven en el baño con lesiones cortantes en cuello, sin signos vitales.

Según fuentes policiales a las que accedió la agencia Noticias Argentinas, la encargada del lugar mencionó que ambos ingresaron a las 14.30 horas pero cerca de las 17.30 el hombre dijo que “debía sacar algo de su auto" el cual no estaba en el establecimiento. Como no quiso abrirle la puerta, saltó el portón lateral y escapó.

Degolló a su pareja en un hotel.mp4

Los investigadores pudieron acceder a las cámaras de seguridad del establecimiento donde se ve ingresar a la pareja. Pero las cámaras no fueron la única pista: en la escena del hecho, la DDI halló la tarjeta SUBE de la víctima, donde se obtuvieron los datos para su posterior identificación.

Tras recabar los testimonios y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, los investigadores lograron identificar a Chamorro Enzón como el presunto autor del femicidio.

Así lograron detener al femicida

Personal de la DDI de Lomas de Zamora, en conjunto con agentes de la Comisaría 10° del distrito, allanaron de urgencia el domicilio del joven, situado en Villa Fiorito. No se encontraba en su casa, pero había estado allí momentos antes. Durante la inspección, la Policía halló en el lugar ropa manchada con sangre.

La policía detuvo al presunto autor del femicidio en Lomas de Zamora.jpg

Luego, un dato los llevó hasta Lomas de Zamora, donde encontraron al acusado cruce de las calles Pereyra Lucena y Estrada, a tan solo dos cuadras del estadio del club Los Andes.

Por último, los agentes implementaron un dispositivo de vigilancia encubierta en el barrio, donde se encontraría el imputado logrando su aprehensión en vía pública, en las calle Lucena Pereyra y Estrada de LZ, por el delito de Femicidio. En el caso interviene la UFI N° 17 DJ de Lomas de Zamora.