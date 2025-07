Hallaron muerta a una mujer en su casa y desplegaron un fuerte operativo policial

Se trataría de una mujer de alrededor de 44 años que fue encontrada sin vida en su vivienda, en Cutral Co. La fiscal Ana Mathieu investiga el caso.

Una mujer fue hallada sin vida este martes en la ciudad de Cutral Co . El hallazgo motivó un importante operativo policial y la intervención del Ministerio Público Fiscal. Pese a que en un primer momento no trascendieron mayores detalles, fuentes del caso indicaron que se trataría de un fallecimiento por causas naturales , el cuerpo será sometido a una autopsia para determinar con exactitud la causa del deceso.

Durante varias horas, la calle Poma estuvo cortada al tránsito vehicular, lo que generó molestias entre los conductores que circulaban por la zona. La interrupción se mantuvo hasta alrededor de las 15, cuando se completaron las diligencias judiciales y el cuerpo fue retirado del lugar. A esa hora, el operativo fue desactivado y se restableció la circulación.

Quién era la víctima

Con el correr de la tarde, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre la víctima. Según informaron vecinos del sector al portal Web La Voz, se trataría de una mujer de aproximadamente 44 años, que vivía sola en la casa donde fue hallada. El apellido de la mujer sería Arias, según indicaron fuentes extraoficiales, y tenía dos hijos. Una de ellas habría sido quien la encontró sin vida al ingresar a la vivienda en horas del mediodía.

De acuerdo con los primeros indicios, el cuerpo no presentaría signos de violencia visibles, y la data de muerte sería superior a las 24 horas, lo que sugiere que el fallecimiento se habría producido el día anterior. Sin embargo, hasta tanto no se obtengan los resultados de los estudios forenses, no se puede descartar ninguna hipótesis de manera definitiva. Por esta razón, se analiza la posibilidad de practicar una autopsia.

Desde la fiscalía no se emitió aún un parte oficial con la identidad confirmada de la mujer ni con los resultados preliminares de la investigación. No obstante, se supo que el entorno familiar ya fue notificado y que las próximas horas serán claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Por ahora, todo apunta a que se trató de una muerte natural, aunque la fiscalía se mantendrá a la espera de los informes médicos que realizará la autopsia para determinar fehacientemente la causa de muerte.