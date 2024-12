Femicidio de Natalia Vilte: "Mi hermano no la mató, me voy a encadenar en la Ciudad Judicial"

Asimismo, aseguró que Natalia la golpeó cuando la quiso defender en un episodio de violencia protagonizado por su hermano: "Ella me dijo que todas las parejas se pelean. Yo siempre lo denuncié y estaba preocupada por la salud mental de ella y mi hermano", contó. Y reveló que "cuando Natalia era chica, su papá mató a su mamá en ese domicilio, con Natalia serian tres hermanos que se quitaron la vida".

Incidentes en la casa del femicida Natalia Vilte.mp4

Juana aseguró que su principal preocupación por estas horas es su sobrino, hijo de Natalia y Marco. "Nunca se hacían cargo del cuidado de su hijo, ella le pegaba en mi presencia. Yo me pregunto quién cuidaba ese niño y qué hacía ella a las tres de la mañana en una plaza. Cuando sucedieron todos los hechos ¿Dónde estaba mi sobrino?", preguntó.

Por último, la mujer negó que su hermano haya asesinado a Natalia y pide por su inocencia. "Yo tengo todas las denuncias, nunca la justicia resolvió nada, esta es la segunda vez. Yo me voy a encadenar en la ciudad judicial si el juez de la causa y la fiscal no me atienden. Hablan de posible femicidio, pero mi hermano no la mató, porque cuando yo ingresé a la comisaría, porque me llamaron a las 7 de la mañana, me dijeron que en la carátula de la causa decía que mi cuñada se quitó la vida", aseguró.

Lo que se sabe hasta el momento

Marcos Mazzone, jefe de la Comisaría 16 que intervino, informó a LMNeuquén que por la creciente violencia, y los intentos de prender fuego la casa del autor del femicidio que duraron hasta las 5.30 de la madrugada del lunes, finalmente trasladaron a Calfio a una alcaidía del centro.

"En esa casa vive con la madre, las hermanas y menores, por eso sigue custodiado, porque las personas querían prender fuego la casa", afirmó Mazzone quien estuvo a cargo de la intervención para asegurar la seguridad sobre la casa del femicida y agregó que dialogó con los vecinos: "estaban embroncados por la decisión tomada por la justicia, le manifestamos que no es una decisión nuestra sino de un funcionario judicial y no era la forma porque había personas que podían sufrir lesiones de gravedad, y se podía complicar la investigación si ellos hacían justicia por mano propia, algunos supieron entender, y otros no".

e78cb2a6-f840-4ae1-8d4d-6d25bdd22e44.jfif

Según las primeras investigaciones del caso, Natalia fue estrangulada con un cordón en su domicilio durante la madrugada del sábado 14 de diciembre. Previamente, la joven madre de dos pequeños hijos, había recibido mensajes amenazantes cuando estaba en una reunión y la había manipulado para que vuelva a su casa.

Por este motivo, el domingo la fiscal del caso, Silvia Moreira, encuadró la imputación en homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), en carácter de autor. El juez de garantías Gustavo Ravizzoli hizo lugar y dispuso la imposición de 4 meses de prisión domiciliaria, para poder avanzar en la realización de pericias médicas y genéticas que restan en la investigación.