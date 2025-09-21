El desesperado pedido de una mujer para que la protejan de su ex novio

Denunció que su ex la sigue hostigando y que la agredió a ella y a un amigo. La Justicia de Paz dispuso medidas cautelares para brindarle protección.

Un hombre tiene prohibido acercarse a su ex novia , quien lo denunció por graves hechos de violencia de género . En la presentación realizada en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , relató que mantuvieron una relación sentimental durante un año y medio , período en el que no compartieron convivencia, y que terminaron hace dos semanas.

Sostuvo que el último episodio ocurrió el último viernes 19 de este mes , cuando se encontraba junto a un amigo en un sitio no precisado. Precisó que alrededor de las 19:20 se presentó CAM -así lo identifican las constancias judiciales- y “de la nada” se le tiro encima al amigo y “le comenzó a pegar”.

Golpes y amenazas

El agredido entonces se levantó y “salió corriendo” hacia había otras personas, y atacante lo persiguió. Ella también salió detrás de él para frenarlo, pero CAM se dio vuelta y le pegó “un piña en la ceja izquierda”.

Ahí intervinieron otras personas “para que no me siga pegando”, por lo que el acusado se subió a su auto y se retiró.

Sin embargo, aclaró la chica, a los 20 minutos volvió en el vehículo de su madre y la llamó para hablar.

Pero como ella se negó, volvió a subirse al rodado, desde donde le avisó que “no iba a poder andar tranquila por la calle” y que “ya le conocía la cara a mi amigo y que lo iba a hacer mierda”.

La mujer pidió medidas de protección, establecidas en la Ley 3040, que regula la Protección Integral contra la Violencia en el Ámbito de las Relaciones Familiares.

La causa ingresó al Juzgado de Paz de Cinco Saltos, cuyo titular Enzo Espejo advirtió la existencia de indicadores de riesgo, es decir, “señales de alarma que nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación y violencias en razón del género que pudieran estar padeciendo”, de acuerdo a lo que define el protocolo del Superior Tribunal de Justicia provincial.

Entre las señales que encendieron el alerta destacó lo referido a la finalización reciente del vínculo afectivo, violencia física; aumento de la frecuencia y de la gravedad de los ataques; conductas controladoras; crueldad, desprecio, alevosía y ensañamiento.

Bajo esos argumentos y para garantizar la protección inmediata de la víctima, el magistrado sostuvo que debe “actuar con debida diligencia y ordenar las medidas de protección solicitadas” por un término provisorio y prudencial hasta tanto se lleven a cabo los estudios y evaluación de los antecedentes de la causa.

No puede acercarse a la mujer

Entre las disposiciones, Espejo resolvió prohibirle a CAM acercarse a la mujer, tanto en forma personal como a su domicilio o los lugares donde se encuentre, a una distancia no menor a los 500 metros. Tampoco debe proferir agravios, realizar actos molestos, de hostigamiento o efectuar reclamos de cualquier índole y por cualquier medio, como mensajes de texto telefónicos o por redes sociales. Le aclararon al sujeto que las medidas tendrán un plazo de 90 días y que en caso de no acatar lo determinado lo acusarán de desobediencia a una orden judicial y le darán intervención al Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, CAM deberá efectuar “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos para “internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Ella también deberá requerir asistencia médica o psicológica.

El magistrado dispuso también comunicar los resuelto a la Comisaría 7° y a la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos. También al Juzgado de Familia de turno, para que tome intervención de acuerdo a lo que se estime, todo en el marco de la Ley 3040.