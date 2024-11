Caso Gatti: pedido para bajar la condena por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil

De esta manera, y ante los agravios presentados por la defensa particular, el Ministerio Público Fiscal señaló que “se llegó al objetivo-en este caso el condenado-, a través de su IP, informada por ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems), que identificó la trasmisión de MASI, a través de una red peer to peer. No existió ningún tipo de violación de la intimidad de nadie”.