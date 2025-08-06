Buscaban marihuana y les dieron pétalos de rosa: persecución, choque y demorados

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron demorados este martes en San Carlos de Bariloche luego de una caótica persecución policial que terminó con un choque y una caída a un zanjón . El episodio se desató tras una fallida compra de estupefacientes en pleno centro de la ciudad, que derivó en una agresión violenta y una huida a toda velocidad por varias calles.

De acuerdo a fuentes policiales, el incidente comenzó cuando los jóvenes pactaron un encuentro en la intersección de Onelli y 25 de Mayo para adquirir flores de cannabis. Sin embargo, fueron estafados : en lugar de marihuana, el supuesto vendedor les entregó pétalos de rosa.

Al advertir el engaño, los adolescentes comenzaron a agredirlo con golpes de puño y con armas blancas. La violenta escena fue registrada por testigos que inicialmente difundieron el hecho como un robo a mano armada, aunque más tarde se supo que se trataba de un ajuste de cuentas por la operación frustrada.

Tras la agresión, los menores se subieron a un Peugeot y emprendieron la fuga por las calles Otto Goedecke, Brown y Onelli. Continuaron su escape por 2 de Agosto hasta llegar a la intersección de Wiederhold y la Ruta 40, donde impactaron contra un Renault Scénic ocupado por una mujer y su hijo de 11 años. Ambos sufrieron golpes menores.

Finalmente, el vehículo de los jóvenes cayó a un zanjón y allí fueron demorados por efectivos de la Policía de Río Negro. Si bien protagonizaron una secuencia cargada de hechos ilícitos, el único cargo que se les imputa hasta el momento es resistencia a la autoridad, por haber intentado eludir la detención durante la persecución.