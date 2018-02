Polémica por otra fiesta clandestina en Los Barreales organizada por cipoleños

Hernán Ingelmo, subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, explicó que antes de desarrollar la fiesta los organizadores deben dar aviso a la Policía. “Hasta ahora no fuimos notificados. Intentamos tener un contacto telefónico con los organizadores, pero no se logró”, informó el funcionario. Así, los organizadores planean organizar un evento clandestino que no fue declarado ante ninguna autoridad.

Después del ataque que sufrió Lautaro Bettini Speranza a la salida de un festejo de Año Nuevo y que lo dejó internado por 45 días, el gobernador Omar Gutiérrez firmó un decreto para establecer controles más estrictos en este tipo de actividades y se instó a los intendentes a que aplicaran las normativas en cada jurisdicción. Sin embargo, controlar las fiestas que se hacen en esas playas parece una tarea de nadie, ya que hay partes del perilago de Los Barreales que no están incluidas dentro del ejido de ningún municipio cercano, por lo que sólo la provincia puede actuar para frenar cualquier potencial exceso que se produzca en este tipo de eventos masivos.

85 kilómetros de distancia es lo que aproximadamente separa al lugar elegido en el lago Los Barreales de la capital neuquina. Para llegar a la costa es necesario tomar la Ruta 7 y luego una serie de picadas que terminan en el espejo de agua.

“Hay que conocer la ubicación exacta de la fiesta para saber si es competencia de la Prefectura, de la Provincia o de alguno de los tres ejidos que llegan hasta la zona de Mari Menuco”, señaló. Según aclaró, se trata de una fiesta ilegal que no fue notificada a ninguna autoridad pertinente.

Ingelmo aseguró que se suele hacer foco en los excesos de los adolescentes cuando los que más toman son los adultos jóvenes.

En los veranos anteriores, y tras la repercusión mediática que tuvo el mal estado en que quedaron las playas de ese espejo de agua, algunos jóvenes se organizaron para regresar a las playas y retirar todos los residuos del lugar. Sin embargo, la organización de un nuevo evento vuelve a generar preocupación por la falta de habilitación y controles que permitan evitar cualquier episodio violento.

La invitación del evento, que sugiere a los asistentes llevar una conservadora con bebidas, instala la complicación de los traslados, ya que la mayoría debe regresar a casa en auto y por la Ruta 7. Ingelmo hizo hincapié en la importancia de no beber y conducir para minimizar riesgos de accidentes.

Mientras tanto, la invitación circula a través de las redes y no da indicio de una ubicación exacta en Los Barreales como para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Sólo promete diversión en el lago y un bello atardecer.

Los barreales El lugar comenzó a ser visitado por muchas personas en los últimos 10 años. Todavía mantiene sectores vírgenes con una gran belleza natural.

Iniciativa

Un plan contra la droga y el alcohol

Con el objetivo de librar una batalla contra las drogas y el alcohol, en la provincia se instauró un programa llamado “Neuquén te quiere bien”, que busca alejar a las personas de los consumos problemáticos y que sumaron recientemente una edición para las fiestas masivas.

Con actividades diferentes orientadas para cada grupo etario, el programa llegó a la Fiesta de la Confluencia, la Fiesta del Puestero y otros eventos públicos. Según explicó Hernán Ingelmo, subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, el objetivo es llevarlo también a las actividades privadas que soliciten su presencia. Explicó también que el objetivo no es generar alarmas o estigmatizar las previas y otros eventos donde se consume sino generar una diversión cuidada donde no tengan que lamentar hechos de violencia por el abuso de sustancias.

Capacitaciones para regular estos megaencuentros

El mes pasado, y tras el ataque que sufrió el joven Lautaro Bettini Speranza a la salida de una fiesta de Año Nuevo, el gobernador presentó un decreto para que los municipios de la provincia instauren una serie de normativas para controlar las fiestas al aire libre.

Entre otros puntos, se proponía exigir la presencia de ambulancias y lugares resguardados para que las personas que hayan consumido puedan hidratarse y tener un ambiente de sosiego en lugar de permanecer en el bullicio de la fiesta.

Hernán Ingelmo, subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, aseguró que recién se inician los períodos legislativos en los municipios y que será cada Concejo Deliberante el encargado en adherir a la normativa para ejercer un mayor control sobre este tipo de actividades que -especialmente- suelen organizarse durante los meses de verano.

Prevención

Mientras tanto, desde la Subsecretaría se trabaja en la formación de líderes preventores, una figura que podría estar presente en las fiestas para acompañar a las personas que hayan consumido y evitar que protagonicen incidentes con otros asistentes al evento.

Ingelmo aseguró que ya hay 50 personas anotadas para asistir a este taller, que será el próximo 28 de febrero, y que participarán luego en eventos masivos públicos y en aquellos privados que soliciten su presencia.

“Le vamos a dar al (organizador) privado un listado de personas preventoras para que haya una diversión cuidada”, remarcó el funcionario provincial a LM Neuquén.

