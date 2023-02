Piden justicia por la militante del Polo Obrero hallada muerta: "No fue un accidente"

Momentos previos a ser encontrada muerta, Tupa había salido a celebrar los festejos de “Compadres”, una festividad propia del carnaval de Bolivia, según relataron sus allegados.

“Todavía no sabemos qué le pasó porque aún no está la autopsia. No sabemos si el hombre la sacó del local y si la dejó tirada en la puerta, o si falleció adentro”, contó Belliboni respecto a la muerte de la mujer, que colaboraba en un comedor comunitario de Parque Avellaneda y participaba activamente en el Polo Obrero.

En la marcha de este sábado, familiares y amigos de Claudia apuntaron sus reclamos contra el dueño del local gastronómico, conocido como “El gallito de Floresta”, a quien lo acusan de ser el presunto asesino, y también de comercializar drogas. “No pueden descartar a una persona y quedar libres de culpa. Dejaron que muera una madre de familia”, señalaron.

Asimismo, manifestaron que la policía “no realizó allanamientos en el lugar”, y tampoco investigó lo sucedido. “Salió a divertirse y apareció muerta”, relató María, una de sus compañeras de militancia.

“Era una militante solidaria que organizaba a los vecinos para una vida mejor. Ayer nos enteramos con enorme dolor de esta tragedia. No podemos dejar pasar el tiempo. No vamos a parar hasta que se esclarezca la muerte de Claudia, hasta que la policía y la justicia nos den una respuesta”, añadió.