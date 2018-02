Piden cadáveres de perros para hacer autopsias

Desde la Justicia se inició, paralelamente, una investigación de oficio para tratar de determinar qué fue lo que ocurrió y quién es el responsable. La primera medida que tomó la fiscalía al respecto fue solicitar a propietarios de mascotas que hayan fallecido producto del presunto envenenamiento sufrido en espacios públicos, su colaboración y autorización para realizar los estudios de autopsias sobre sus mascotas.

Los cadáveres de las mascotas son los que pueden brindar la información necesaria para saber qué está pasando en la ciudad. La pericia no tendrá ningún costo para los damnificados.

Lo que se intentará determinar a partir de las autopsias es el medio por el cual los animales fueron intoxicados. “Según se pudo conocer a través de entrevistas con distintos veterinarios de la localidad, el envenenamiento se evidenció en presencia de órganos fosforados en los cuerpos de las mascotas afectadas”, se informó desde la fiscalía, avalando lo que LM Cipolletti ya viene publicando hace varios días.

Lo que todavía no se ha podido determinar -aclaran desde la fiscalía- es el vehículo conductor de la sustancia que produce el deceso de perros y también de gatos y pájaros.

Los dueños de las mascotas que quieran colaborar para poder realizar las autopsias deben acercarse a la Unidad Fiscal Temática a cargo de la investigación de 7:30 a 13:30 para informar sobre lo que les ocurrió. Se pueden comunicar vía telefónica llamando al 4773702 o directamente a la central de emergencias 109, de Defensa Civil del Municipio, área que también se encuentra colaborando en el caso.

Bordignon

“Esto es obra de un perverso”

En el Municipio admiten que la ola de perros envenenados es una gran preocupación. En ese sentido, el recién asumido secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, fue tajante: “Esto es obra de un perverso”. Todo indicaría que el tóxico utilizado es un fosforado. Sin embargo, Bordigon indicó que personal de Protección Civil revisó los depósitos y no hay presencia de esa sustancia. “El Municipio no usa fosforados, lo único que se encuentra es un granulado matayuyos que es inocuo para la vida y que fue utilizado en una sola plaza, que no es la plaza donde se registraron los hechos”, aseguró. Dijo que el veneno podría estar en el agua o en las heces de algún otro animal.