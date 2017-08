“Tengo la fuerte convicción de que la Gendarmería no es responsable de la desaparición de (Santiago) Maldonado. Hubo 40 efectivos que participaron en el operativo que se llevó a cabo el primero de agosto en la comunidad Pu Lof y si hubiera cometido algún delito, se habría denunciado. Interrogamos a todos con nuestros equipos y no encontramos indicios contra la fuerza”, señaló Bullrich.

En declaraciones formuladas en el programa que conduce Mirtha Legrand, Bullrich agregó que “no pueden constituirse bandos” entorno a la búsqueda de Maldinado, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 1 de agosto en la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut.

“Tenemos que estar todos juntos en la búsqueda de Maldonado. El Gobierno y los organismos de derechos humanos debemos estar en un mismo bando, no nos podemos enfrentar. Estamos en democracia y la sociedad argentina cambió y sus fuerzas de seguridad también. Las cosas no son como hace cuarenta años atrás”, apuntó la funcionaria.

Bullrich aseguró que pretende “estar cerca” de la familia Maldonado y que pretende hablar con la madre del joven “para trabajar juntos”.

“A mí me hubiera gustado hablar con la madre de Maldonado para explicarles que no somos enemigos. Queremos estar cerca de ellos para que podamos trabajar juntos en un mismo objetivo”, remarcó la ministra.

En ese sentido, enfatizó que el Gobierno de Mauricio Macri es democrático y “no se puede plantear que sea capaz de llevar a cabo una desaparición forzada”.

“No se puede pensar que un Gobierno democrático lleve a cabo una desaparición forzada. Hacer eso es darle a esta cuestión una motivación política que no debería tener”, fundamentó.

La titular de la cartera de Seguridad aseguró “tener confianza en las pericias que se realizan en la causa”, y confesó sentirse “muy angustiada” ante este caso.

“Tengo confianza que en los próximos días nos podemos acercar a saber qué es lo que pasó. Trabajamos para que este no sea otro caso como el de Julio López. Hay testigos que dicen que lo vieron en el Lof pero que aún no declararon en la causa”, remarcó en referencia al testigo que desapareció en 2006, tras testificar en un juicio de lesa humanidad contra el ex comisario Miguel Etchecolatz.

Bullrich recordó además que en la actualidad hay 5.000 personas que tienen un paradero desconocido, y que también es importante encontrarlos.

“Hay cinco mil personas que están desaparecidas y también es importante que las podamos encontrar. Es angustiante para nosotros que nos digan que somos como (Jorge Rafael) Videla. No vamos a hacer que la gente desaparezca”, sostuvo Bullrich, que se mostró visiblemente conmovida al refrendar estas consideraciones.