Claro que la tarea no es sencilla, sobre todo si el contrapeso es la estadística de que en toda la temporada solamente ganó dos cruces: Ferro de Pico y Madryn, de local.

Sin embargo, se respiran nuevos aires dentro del grupo y se sabe que esta salida a General Cerri no guarda condimentos extradeportivos. El conjunto local ya no es revelación porque está afianzado en la categoría, pero nadie lo tenía en los planes para quedarse con una de las cuatro plazas a la ronda campeonato.

El pasaje al grupo de los mejores le asegurará al conjunto bonaerense un año más de Federal A, su principal objetivo. Cipo aspira a cosas mayores, aunque su mal andar lo terminó poniendo en el lote de la permanencia. Desde allí pretende la remontada histórica.

¿Con qué cuenta para eso? Fundamentalmente, con la mejora individual de varios nombres: Gabriel Chironi, Pablo Vergara y la entrega constante de Maxi Herrera, que vuelve a la ofensiva. Coronel decidió plagar de juventud al 11 inicial y eso le ha dado otra vitalidad al equipo.

¿Cuál es el mayor obstáculo? La falta de tiempo por las fechas transcurridas sin haberse vestido jamás de candidato.

Dos cambios

Respecto de la formación que viene de golear a Madryn, el técnico confirmó dos variantes, una de ellas obligada por la salida de Ulises Romero por cinco amarillas. La otra, respetándole el puesto a Herrera, quien no jugó en casa por suspensión.

Pendiente de los demás partidos

Pendiente de los demás partidos

El partido de Cipolletti ante Sansinena en General Cerri no será el único de la jornada. La superfinal de mañana incidió en los horarios de varios equipos, aunque es cierto que desde que se armó el fixture se sabía que el capítulo 14 no iría un domingo. Es que entresemana también habrá fecha. El Albinegro será local de Sol de Mayo de Viedma, por ejemplo.Por esa situación, también hoy, desde las 17, hay un cruce sensible para las aspiraciones del Albinegro (12 puntos). En Puerto Madryn, el Deportivo (16) será local de Villa Mitre (20), y para los intereses de los rionegrinos lo trascendente sería que el dueño de casa no gane.En el cierre de la jornada, a las 21, Ferro (13) esperará en General Pico de La Pampa por el líder, Alvarado de Mar del Plata (23). Mañana, a las 13, en Viedma se presentará Independiente de Neuquén (10) ante la revelación del certamen, Sol de Mayo (21). El Rojo está último y su entrenador, Diego Trotta, dejó atada su continuidad como técnico a un resultado positivo, por lo que también habrá muchas cosas en juego. Libre quedará el Deportivo Roca (13 puntos).