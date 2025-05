Una persona ganó 770 millones de pesos en la quiniela y ¡todavía no reclamó el premio!

image.png

"La verdad que es hermoso. Es la primera vez que vendemos un premio de esta magnitud, y la verdad que estamos muy contentos", afirmó Gustavo, el dueño de la agencia donde se hizo la apuesta ganadora, en diálogo con C5N.

Gustavo también habló con TN, donde indicó que probablemente el premio se lo llevó "alguien que estaba de paso porque de los clientes habituales no me llamó nadie, estamos esperando que vuelva pronto para darle la noticia".

"Si el apostador sabe que ganó, puede ir a la Lotería Nacional a reclamar su premio y se le da el pago correspondiente", continuó el agenciero.

Qué es la Quiniela Poceada

Para participar en la Poceada, se deben seleccionar ocho números dentro del rango del 00 al 99. El resultado se determina a partir de las veinte posiciones del extracto de la última Quiniela de la Ciudad sorteada en el día.

Actualmente, la apuesta tiene un valor de $800, cuenta con un pozo acumulado y se realiza un único sorteo diario.

Bolillero-sorteos.jpg

Quini 6: el ganador de los más de 4 mil millones y su jugada maestra

El primer domingo de mayo, la suerte estuvo del lado de un ciudadano de Posadas quien se llevó más de $4 mil millones en el Quini 6. Se trata de una de las sumas más altas entregadas por este popular juego de azar en los últimos tiempos, lo que generó gran expectativa en la comunidad local. A continuación te contamos cuál fue su jugada maestra del ganador.

Ana Pelzer, encargada de la agencia, todavía no sale del asombro. “Anoche me llama el señor, porque es una jugada fija que hacemos siempre. Me pregunta si le había hecho la jugada, porque aparentemente había salido el premio. Yo tenía el extracto, lo miro y le digo: ‘Sí, no te preocupes, son 4 millones nomás...’”, cuenta entre risas.

Pero el cliente, acostumbrado a revisar todo con detalle, volvió a llamar. “Me dice: ‘o estás mirando mal vos o yo estoy viendo mal, porque son 4 mil millones’ Y ahí empecé a ver bien los números, las unidades, la decena, la centena… y me doy cuenta que sí, que eran 4 mil millones de pesos. Ahí le digo: ‘mirá, me equivoqué, pero dormí tranquilo que mañana lo confirmamos’”.