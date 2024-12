PAMI: este es el nuevo requisito para que los jubilados sigan teniendo 5 medicamentos gratis

También para acceder al trámite y mantener la cobertura al 100% no se puede estar afiliado a la medicina prepaga y no pueden poseer más de un inmueble, ni aeronaves o embarcaciones de lujo. Se pide, al mismo tiempo, que los beneficiarios no puedan ser titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Medicamentos (Pixabay).jpg

Beneficios extras de PAMI

Entre los beneficios que se destacan en la cobertura para los jubilados de PAMI están las consultas médicas, estudios diagnósticos, internaciones y tratamientos. Además, servicios de cuidados paliativos para pacientes en etapas avanzadas de enfermedades crónicas.

La obra social también implementa programas específicos para enfermedades como la diabetes, hipertensión y otras condiciones crónicas asegurando el suministro de insumos y medicamentos necesarios.

Farmacias PAMI adulto mayor (3).jpg

Cómo mantener el beneficio de cobertura al 100% de PAMI

Para acceder a los medicamentos con Subsidio Social se necesita tener a mano el DNI y la receta electrónica de la medicación solicitada. Si se necesitan más de 4 medicamentos, el afiliado deberá presentar el formulario de medicamentos firmado por su médico de PAMI en su agencia designada.

Si necesitás iniciar un trámite para el beneficio hacé clic acá y seguí el instructivo.

PAMI advierte sobre estafas

La obra social emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas para solicitar el Subsidio Social. En primer lugar, recordaron que todos los trámites son iniciados por afiliados, familiar o apoderado, esto quiere decir que PAMI no contactará a los afiliados para iniciar el trámite.

En segundo lugar, PAMI no llamará o se contactará para solicitar datos personales o bancarios y tampoco enviará links por WhatsApp o mensaje de texto.

Y por último, señalaron que los canales oficiales de PAMI están verificados con tilde azul en el caso de redes sociales y verde en el caso del bot de WhatsApp.