Mató a su novia, lo encerraron y volvió a matar

La denuncia también menciona que ese mismo día amenazó de muerte a la mujer. La presunta víctima proporcionó evidencias, incluyendo certificados médicos forenses y de la Policía Científica, fotografías y el testimonio de un vecino.

Cuchán fue arrestado el 24 de abril en Monte Hermoso, una localidad balnearia, por este caso. Esta ubicación era donde había establecido su residencia después de cumplir su condena por el asesinato de Luciana Moretti en 2004.

Al momento de su detención, Cuchán negó las acusaciones de la denunciante ante la fiscal Marina Lara. Afirmó que no le había causado lesiones y que no había cometido los delitos que se le imputaban.

Actualmente, el Juzgado Correccional 1 de Bahía Blanca determinará la fecha del juicio oral tras la solicitud presentada. Mientras tanto, Cuchán permanecerá bajo detención preventiva en una institución del Servicio Penitenciario Bonaerense, por disposición de la Justicia de Garantías bahiense.

cuchan2.jpg Cuchán asesinó a su novia

Caso anterior

Cabe recordar que en julio de 2007, Pablo Víctor Cuchán fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Luciana Moretti, aunque posteriormente su pena fue reducida a 17 años. En 2016, obtuvo la libertad condicional, pero fue detenido nuevamente en 2019 por violar las condiciones de su liberación. Recién en 2021 recobró su libertad definitiva.

"Luciana ya no era Luciana", declaró Cuchán durante el juicio por el asesinato de Moretti, explicando su versión de los eventos. Alegó que la joven había fallecido debido a una sobredosis de cocaína, y en su estado de alteración por las drogas, optó por incinerar el cuerpo en una parrilla. A pesar de no reconocer haber desmembrado el cuerpo, justificó sus acciones al decir que, en su percepción, la víctima ya no era ella misma en ese momento.

Este trágico incidente tuvo lugar el 16 de octubre de 2004 en la vivienda de Cuchán. Los restos de la joven fueron descubiertos varios días después en distintos lugares, incluyendo el patio de la casa del acusado, un depósito de chatarra y un terreno baldío.

Ya en 2003, el nombre de Cuchán había sido mencionado públicamente cuando estuvo desaparecido durante una semana luego de una separación, en la cual se le acusó de mutilar el perro de su entonces pareja.