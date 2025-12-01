Feriados: ¿Queda algún fin de semana extra largo antes que termine el año?

Hay muchos que están especulando con la posibilidad de un descanso extra para hacer algún viajecito o escapada. Cuál es la confirmación del gobierno.

En los últimos días estuvo tomando fuerza la posibilidad de que se sume un nuevo feriado en el mes de diciembre.

Con el inicio del último mes del año, muchos argentinos quieren saber si les queda aún algún fin de semana largo para descansar. Tras el fin de semana extra largo de noviembre, hay quienes especulan con un descanso extra para hacer algún viajecito o escapada. ¿Queda algún finde XL?

En los últimos días estuvo tomando fuerza la posibilidad de que se sume un nuevo feriado en el mes de diciembre, lo que daría paso a un descanso extra inesperado para quienes no tendrían que trabajar.

La información que comenzó a circular era que el viernes 5 de diciembre podría ser tomado como feriado o día no laborable, lo que permitiría disfrutar de un nuevo fin de semana largo de cuatro días. Lo cierto es que no hubo ningún decreto publicado ni comunicación formal por parte del Gobierno Nacional.

Además de redes sociales, algunos medios nacionales se hicieron eco de esta posibilidad. Por ejemplo, la agencia Noticias Argentinas (NA), incluso habló de una medida ya firmada por el presidente Javier Milei. Y explicaron que la medida iba en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último fin de semana largo de noviembre.

¿Queda algún fin de semana largo en el año?

Efectivamente, el lunes 8 de diciembre es un feriado confirmado, donde se conmemora la creencia de que María de Nazaret, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Además, en muchas casas argentinas, el 8 de diciembre es el día elegido para armar el árbol de Navidad, una tradición que marca el inicio de la temporada festiva.

Así, el próximo fin de semana largo en la Argentina se conforma por el feriado nacional del 8 de diciembre. que este año cae un lunes, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Lo que permite una pausa anticipada en el último mes del año.

Luego, el próximo y último feriado que tendrá este 2025 será el 25 de diciembre por Navidad, que caerá un jueves y se trata de una de las fechas más importantes para los cristianos, ya que conmemora el nacimiento de Jesús. Aunque este año no genera un fin de semana largo, sigue siendo una jornada de reunión familiar y descanso para la mayoría.

Por ley, el 24 de diciembre de Nochebuena no figura como feriado, pero en muchos trabajos y comercios se reduce la jornada laboral o no se trabaja.

El siguiente asueto después de Navidad será el 1° de enero de 2026, cuando se festeja el Año Nuevo. Ese día, la mayoría de los comercios, supermercados y bancos permanecen cerrados o funcionan con horarios especiales.

¿Cómo se paga un feriado trabajado?

Según el artículo 165 de la Ley de Contrato de Trabajo, los días que son considerados feriados “los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan en domingo”.

También, sostiene que aquellos que trabajen recibirán una “remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.