Elecciones 2023: Chubut elige nuevos representantes

Además de Arriba Chubut y Juntos por el Cambio, se presenta la alianza Por la Libertad Independiente Chubutense, que en el orden nacional se referencia con el diputado nacional Javier Milei, y postula a gobernador al empresario César Treffinger, que estará acompañado en el binomio por la comisaria Laura Mirantes.

También participa el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), integrado por el Partido Obrero, el PTS t el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que lleva a Emilse Saavedra y Julieta Rusconi como candidatas a gobernadora y vice. Es la única fórmula que lleva candidata a gobernadora y por ende la única integrada solamente por mujeres.

Y completa la oferta electoral el único partido político que presentó fórmula por fuera de las alianzas que es Generación para un Encuentro Nacional (GEN), que encabeza Oscar Petersen para la gobernación, acompañado de Nancy Lobos.

La elección en Chubut se lleva adelante bajo una alerta meteorológica

Una alerta meteorológico amarillo por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h rige este domingo para diferentes zonas de la provincia de Chubut. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas de 75 a 100 km/h que pueden ser superadas de manera local”.

Fuertes vientos en Chubut.jpg

El parte, emitido poco antes de las 6, abarca Gastre, este y oeste de Mártires, este y oeste de Telsen, Gaiman, Paso de Indios, meseta de Biedma, meseta de Florentino Ameghino, meseta de Rawson, costa de Florentino Ameghino, costa de Rawson, meseta de Escalante, Sarmiento y sudoeste de Florentino Ameghino.

Las autoridades electorales de Chubut garantizaron el desarrollo de los comicios previstos para este domingo, luego del temporal que generó múltiples complicaciones en distintas localidades costeras de la provincia. Uno de los candidatos pidió suspender la elección.

El voto de los candidatos

El intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a Gobernador Juan Pablo Luque, ya votó y luego dialogó con la prensa, “ayer tuvimos un día muy difícil, pero hemos podido lograr poner a Comodoro Rivadavia en condiciones, trabajaron más de 30 cuadrillas durante toda la noche", aseguró el referente político en referencia a los problemas por las duras condiciones climáticas.

Juan Pablo Luque.jpg

"La educación es la peor catástrofe que está viviendo la provincia en este momento, y todo lo bueno que hice en Comodoro también lo voy a hacer en Chubut", concluyó.

Por su parte, Ignacio “Nacho Torres”, el candidato de Juntos por el Cambio tras emitir su voto, señaló que el gobierno provincial hizo “maniobras para desalentar la participación” y llamó a la ciudadanía a votar: “El mayor acto de rebeldía es venir y votar”.

A su vez, confirmó que a la tarde estarán en Trelew Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, sostuvo y exigió: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.

En esa línea, concluyó: “Acá hay chubutenses que quieren un cambio de una vez en la provincia”. Torres explicó, a su vez, que esperan que a las 20 habrá resultados que permitan establecer una “tendencia marcada” de la elección.