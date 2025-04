El pedido desesperado de Telefe a Lizy Tagliani en medio de su escándalo

image.png

"Le pido mil disculpas a mis compañeros y a toda la gente que le tengo que hacer pasar este momento, pero no quería dejar pasar que, obviamente, me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona", añadió.

Luego de escucharla, Pochi de Gossipeame contó que Tagliani no habría hecho caso a las advertencias de las autoridades de Telefe. "Le dijeron que no hiciera ningún descargo y se guardara", dijo la panelista. "Estaba tan preocupada que llamó a dos abogados. Ella hizo chistes pero estaba preocupada", sumó Pochi en Puro Show.

Viviana Canosa denunció que Lizy Tagliani estaría involucrada en la misma causa de trata que Marcelo Corazza

Continúa el enfrentamiento mediático entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, quienes en el pasado supieron tener una amistad, pero quedó atrás y ahora ambas se tiran con todo en los medios, tanto que la periodista involucró a la conductora con el caso de corrupción de menores de Marcelo Corazza.

image.png

"Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", expresó la conductora de Viviana en vivo. Ante las declaraciones de la periodista, la capocómica se volcó a sus redes para contestarle: "Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí. Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición. A partir de ahora, de ver cuáles son los pasos a seguir. Quien quiera creerme que me crea", esos fueron les mensajes que se cruzaron las famosas en las primeras batallas del enfrentamiento.

Pero este lunes, Canosa fue por más y en su programa habló del descargo de Lizy."La acusan de chorrar y ella está calma. Es una desmentida que parece confirmar todo. Si yo soy inocente, mi verdad la grito a los cuatro vientos", consideró. En el ciclo de El Trece, la conductora hizo una fuerte afirmación sobre su ex estilista, a quien vinculó con Marcelo Corazza, el ex Gran Hermano que es investigado por presunta corrupción de menores."Marcelo Corazza puede ser condenado a 15 años de prisión, pero está en su casa, esperando el juicio. ¿Por qué? ¿Quién es su padrino? ¿Tendrán miedo que la mier... suba y manche a gente muy poderosa?",comenzó diciendo.

"Y todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", siguió. Viviana Canosa aseguró que en Lizy no sería la única preocupada en los pasillos de Telefe."Habría mucho temor en el canal que están todos contratados de aparecer en la lista del ganador de Gran Hermano", remarcó.

MARCELO CORAZZA.jpg Aparecieron nuevos testimonios que complican la situación judicial de Marcelo Corazza.

Al finalizar, la conductora sumó un inquietante interrogante. "¿Qué tendrá que ver la mano derecha de un conductor de ese canal con esta especie de trata de personas, tráfico de menores y prostitución?", finalizó Canosa.