El Gobierno premiará a los jubilados que aportaron al sistema previsional: en qué consiste

El Gobierno no descarta un beneficio para quienes completaron 30 años de aporte previsional

Insistió en que los jubilados que han aportado al sistema durante toda su vida merecen un reconocimiento, "más allá de la necesidad que otros ciudadanos tienen y que han, a través de una mala utilización del sistema previsional, accedido a jubilaciones que en el 90% de los casos son las mínimas".

También informó que en 2025, la ANSES continuará pagando el bono de $70.000 que hoy cobran 5 millones de jubilados y pensionados. “Este bono es una medida extraordinaria, dirigida principalmente a quienes accedieron a jubilaciones a través de las moratorias, muchos de los cuales no han realizado aportes significativos al sistema”, dijo.

Jubilados. Anses.jpg Los jubilados recibirán un nuevo bono, confirmado por Manuel Adorni, portavoz del Gobierno.

El funcionario confirmó que se está analizando cómo reconocer a los jubilados que han sido aportantes regulares. “Estamos estudiándolo, pero conceptualmente la idea es en algún momento poder reconocer la situación diferente de aquellos jubilados que cumplieron durante toda su vida con aportar al sistema ”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Sin embargo, aclaró que la implementación de este beneficio dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas en los próximos meses.

Sobre el bono de $70.000, De los Heros afirmó que está incluido en el proyecto de Presupuesto 2025 y que se seguirá pagando, pero no habrá refuerzos adicionales. “La mejora en las jubilaciones y pensiones no se tiene que dar a través del bono, que es de naturaleza extraordinaria, sino a través del crecimiento económico, de la estabilización de las variables macroeconómicas”, explicó.

¿Habrá una reforma de sistema previsional en 2025?

El tirular de la entidad previsional también se refirió a la posibilidad de una reforma previsional integral, que podría incluir un cambio en la edad jubilatoria. Y dijo: “El sistema previsional argentino está virtualmente quebrado y hay que repensarlo. La crisis del sistema no es exclusiva de nuestro país, sino que también afecta a otras naciones”, afirmó el titular de ANSES.

Sesión en Diputados por la reforma previsional

No obstante, subrayó que un ajuste aislado de la edad de jubilación no resolvería los problemas estructurales del sistema. “Considero que el cambio de la edad puede ser uno de los puntos de una futura reforma previsional, pero en forma aislada no es conducente”, sostuvo. Según agregó, los técnicos están en la etapa de “análisis de escenarios y estudios de experiencias internacionales”.