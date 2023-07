El chat entre el árbitro agredido y un amigo del joven que murió

Agustina, su esposa, concedió una entrevista en la que contó que "en el mensaje de despedida que me envió, me dijo 'cuida a nuestros hijos' y 'prefiero que todos sufran de una vez a que me vean sufriendo día tras día en prisión'. Esas fueron sus últimas palabras antes de hacer lo que hizo".

El chat

Hola, Maxi, ¿cómo estás? Soy el árbitro del sábado. Necesito hablar con Williams antes de que esto explote más de lo que ya está.

Si quiere arreglar las cosas por las buenas, que me hable. Si no, lastimosamente, va a estar la Justicia de por medio.

Ya está todo muy caldeado esto. No sé quién subió el video. Se hizo viral.

chat1.jpg El supuesto chat del árbitro agredido con el amigo del joven que finalmente murió.

chat2.jpg

Dale, máquina. Amigo, me pudo haber matado por un partido más o uno menos. ¿Te parece que sea así? No, compa, esto es un deporte. Creo que se re voló. Dale, lo más antes posible. Porque me están apurando para hacer la denuncia y la verdad es que no la quiero hacer antes de hablar con él.