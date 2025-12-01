Alerta naranja por tormentas con vientos de más de 90 km/h y hasta 100 mm de lluvia

El SMN emitió varias alertas para las próximas horas, donde se advierte la presencia de un fuerte temporal.

El SMN emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el marco de una alerta amarilla por tormentas.

El mes de diciembre comienza con un clima marcado por la inestabilidad . Con temperaturas que van en ascenso, se advierte sobre la presencia de un fuerte temporal de lluvias en la mitad del país.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por fuertes tormentas, lluvias y vientos que afectarán a doce provincias este lunes 1 de diciembre.

El organismo compartió una serie de recomendaciones para extremar los cuidados ante esta clase de fenómenos meteorológicos, ya que se advirtió que se esperan “ posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta naranja: qué zonas afectará

El SMN confirmó que rige una alerta de nivel naranja por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

viento y lluvia El SMN brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la vigencia de la alerta.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, destacaron, al señalar que la alerta alcanzará al oeste de Chaco, el norte de Córdoba, el norte de Santiago del Estero, Tucumán y el centro de Jujuy.

En qué zonas impactará la alerta amarilla

Por otro lado, rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Esta alerta rige en Corrientes, el sur de Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el noreste de Salta, el este de Jujuy y el oeste de Catamarca.

mapa_alertas (17)

Mientras que otra alerta meteorológica amarilla por lluvia para la ciudad de Buenos Aires y sectores de la costa este de la provincia de Buenos Aires. “El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación estimados entre 40 y 60 milímetros, que podrán ser superados. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”, confirmó el SMN.

Después de las tormentas, cómo arranca la semana en Neuquén: ¿Sigue la lluvia?

En Neuquén capital, se espera un día templado y sin lluvias. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 27°C de máxima. El viento llegará desde el noroeste con intensidad leve a moderada, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h, aunque sin representar riesgos ni complicaciones para el inicio de la semana.

En Cutral Co y Plaza Huincul, el comportamiento será similar: nubes, viento suave y una amplitud térmica moderada. Cutral Co tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, mientras que en Zapala el lunes se presentará fresco, con 13°C de mínima y 21°C de máxima, también sin probabilidad de precipitaciones.

Cutral Co

Hacia el centro de la provincia, las condiciones se mantendrán estables durante todo el lunes. Las localidades de Aluminé, Villa Pehuenia, Andacollo y Chos Malal tendrán una jornada mayormente nublada, pero sin lluvias y con temperaturas moderadas.

La única región donde persistirá la inestabilidad será la cordillerana. Según el SMN, localidades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Pino Hachado tendrán un lunes marcado por la presencia de lluvias aisladas y un cielo mayormente cubierto.

En San Martín de los Andes, las temperaturas se moverán entre los 11°C y 18°C, con precipitaciones intermitentes a lo largo del día. En Villa La Angostura se espera un escenario similar, con mínimas de 11°C y máximas de 18°C, también con la posibilidad de lloviznas.