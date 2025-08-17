Alerta amarilla por viento fuerte: las cinco provincias afectadas

El SMN renovó sus avisos para este domingo por viento fuerte en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de agosto que rige en cinco provincias. En tanto que, para la provincia de Buenos Aires emitió una advertencia por tormentas que podrían iniciar este lunes y mantenerse durante la semana. El pronóstico.

Las provincias que, el SMN, informó que están bajo alerta amarilla por vientos fuertes son San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados”.

Clima. vientos Las en alerta amarilla por vientos fuertes son San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Alerta por lluvias en Buenos Aires

Hay preocupación por las lluvias en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: podrían anunciarse alertas para la zona del AMBA a partir de este lunes por la noche.

Pero el martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad del mal tiempo, según advirtió el portal especializado Meteored.

El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, que podría ubicarse por debajo de los 1000 hPa.

Este escenario dará lugar a una jornada con condiciones típicas de temporal, con lluvias intensas y abundantes, algunas tormentas y fuertes vientos con ráfagas de entre 45 y 60 km/h. Inicialmente soplarán del este, pero hacia la noche y madrugada del miércoles rotarán al sur/sudoeste.

Los modelos de pronóstico coinciden en una alta probabilidad de que se superen los 40 milímetros de agua caída en un solo día, lo que puede provocar anegamientos en la Ciudad y el conurbano.

lluvias.jpeg Están vigentes varias alertas que alcanzarán a siete provincias argentina.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

En tu hogar: Asegurá todo lo que pueda volarse. Retirá o sujetá macetas, jaulas, adornos, toldos, persianas, muebles de jardín y cualquier objeto que esté en balcones, terrazas o patios.

Cerrá y asegurá puertas y ventanas: Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa.

Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa. Revisá techos: Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse.

Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse. No saques la basura: Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües.

Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües. Evitá salir si no es necesario: Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado.

Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado. Mantené a tus mascotas en lugares protegidos: Asegurate de que estén seguras dentro de casa.

Asegurate de que estén seguras dentro de casa. Tené a mano una mochila de emergencia:Con linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, documentos importantes, cargadores de celular y algo de ropa y agua.

Si estás en la calle: Mantenete alejado de zonas de riesgo. Árboles: Grandes ramas pueden caer o incluso el árbol completo. Evitá transitar por parques o avenidas arboladas.

Construcciones: Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias.

Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias. Cableado eléctrico y postes de luz:Pueden caerse o desprenderse. No te acerques ni los toques.

Si el viento arrecia, buscá refugio: Entrá en un portal o establecimiento público.

Entrá en un portal o establecimiento público. No subas a andamios, tejados o puntos altos.

Cubrí tu boca y nariz:Para evitar inhalar polvo o partículas.

En general: Mantente informado. Escuchá las noticias y seguí las indicaciones de las autoridades locales a través de medios de comunicación o redes sociales oficiales.