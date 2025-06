Adiós a la pensión por fallecimiento: Anses ya no se la pagará a estos titulares

Tras la decisión del Gobierno Nacional, la Anses ya no pagará la pensión por fallecimiento a estos titulares de una prestación social.

En marzo de 2025, el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la moratoria previsional. Así, casi 250.000 personas no podrán acceder a una jubilación de la Anses a lo largo del presente año. La moratoria previsional en cuestión posibilitaba el acceso a un plan de pago de deuda. Y fue gracias a ella que miles de mujeres y hombres que contaban con la edad jubilatoria pero no así con los 30 años de aportes requeridos pudieron acceder a una jubilación.