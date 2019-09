Embed

Si bien la actriz había narrado la historia en el piso de Intrusos hace algunas semanas atrás, el galán de telenovelas lo relató desde su punto de vista. “Nos pasan estas cosas, cuando uno defiende una idea política o religión, se caldean los ánimos. Y en estos últimos días fuimos a un hotel muy conocido (el Alvear) porque tenemos un amigo que tiene un departamento ahí y nos presta el bulo. Voy ahí a pasar momentos con Nancy, una escapada. Lo explico porque sino los compañeros (peronistas) no me van a entender”, arrancó Echarri.

“Fuimos a tomar unos tragos al bar de arriba y cuando bajábamos para irnos nos cruzamos cuando bajamos para irnos, nos cruzamos con gente y a alguien se le ocurrió decir ‘mirá a estos kirchneristas en el Alvear’. Y bueno. Ya habíamos tomado una botella de vino, un whisky, ¡mi esposa es Nancy! Cosas que terminan en una situación. Yo ya sabía cómo iba a terminar, que por suerte fue bastante risueña. Fue un tanto exasperante, pero bueno, mi esposa le dijo que se acostumbre de acá en adelante (dando a entender que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ganará las próximas elecciones a presidente)”, agregó el intérprete.

Pese a reconocer que la actitud de su esposa no fue la correcta, el actor aclaró que él también podría reaccionar igual. “Yo vi a algunos funcionarios recibir escraches. Los funcionarios lo toman como lo toma un funcionario, ¿no?, diciendo ‘bueno, bajando los decibeles’, pero yo no soy un funcionario. Si a mi por la calle alguien viene y me agrede… yo nací en Villa Domínico. Esto para que sepa la gente que cuando se cruza con nosotros, si no quiere comerse un feo y pasar un mal momento, es bueno que se dirijan con amabilidad y respeto. Inclusive si quiere debatir una idea”.

Por último, Echarri resumió como terminó el cruce entre la mujer y su esposa. “Terminó con Nancy haciendo fuck you, la señora haciendo fuck you, Nancy agarrándole el dedo. Uno de los señores presentes diciéndole que perdone a la mujer, y mientras una amiga de la señora nos pedía una foto, mientras la señora le gritaba ‘Subí, subí’, muy bizarro. Creo que refleja lo que somos como sociedad”, finalizó, entre las risas de los demás invitados.

