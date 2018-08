Otra mujer murió en Buenos Aires por un aborto casero

Hasta el momento, las autoridades municipales mantenían un fuerte hermetismo con respecto al tema. Sin embargo, esta mañana el doctor Esteban Sieling, director ejecutivo del hospital, confirmó la existencia del hecho, aunque no profundizó ya que no tienen permiso de los familiares para dar información. "Por la confidencialidad de la familia no puedo dar información", expresó.

No obstante, afirmó que el hecho "está confirmado, relacionado con un aborto provocado, no espontáneo".

Si bien las primeras versiones hablaban de que se trataba de una menor de edad, el mismo médico indicó que la víctima es mayor aunque evitó brindar mayores precisiones sobre las circunstancias médicas que llevaron a la muerte.