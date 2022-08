El Banco Central prohibirá el acceso al dólar "ahorro" (US$ 200 mensuales al tipo de cambio solidario) a quienes reciban subsidios para servicios públicos como la electricidad, gas o agua.

No pueden acceder al dólar ahorro los beneficiarios de planes de la ANSES o el REPRO II, los trabajadores cuyos empleadores solicitaron el ATP para pagar salarios, los cotitulares de cuentas bancarias, quienes agotaron su cupo en compras con tarjeta, y quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o créditos hipotecarios.

Tampoco los monotributistas con créditos a tasa cero, quienes hayan adquirido dólares financieros en los 90 días anteriores, ni los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de cuotas en pandemia.

La nueva restricción llegaría además en medio de mayores restricciones a las importaciones ante las dificultades para que el campo liquide sus divisas. Y después de que julio el Gobierno incrementara la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales sobre el dólar turista, que saltó del 35 al 45%.

Según los ruralistas, Massa tiene proyectado candidatearse para 2027.

Además de restringir el acceso al dólar ahorro, para frenar el drenaje de dólares el Gobierno analiza implementar un “dólar tecno” y un “monotributo tech”. El objetivo es que los profesionales tecnológicos que venden sus servicios al exterior liquiden sus honorarios en dólares a un tipo de cambio mejor que el oficial y que registren su actividad formalmente.

En el primer caso, el “dólar tecno” permitiría que los profesionales y empresas del rubro que exporten sus servicios liquiden sus pagos a un valor más cercano al blue, como el dólar MEP. Y el “monotributo tech” apunta a que quienes facturan sus servicios tecnológicos al exterior pero no registran su actividad. En este caso, una idea sería elevar el tope de US$ 1.000 mensuales (US$ 12.000 anuales) que se les permite cobrar en dólares sin tener que pesificarlos forzosamente.

La condición para usar este mecanismo de los US$1.000 mensuales es que no se hayan comprado dólares financieros. Algunos servicios alcanzados por la medida los de mantenimiento y reparaciones, telecomunicaciones, informática, jurídicos, contables y gerenciales, publicidad, investigación de mercado y encuestas, arquitectónicos, ingeniería y técnicos.

El Gobierno analiza aún si las medidas del “dólar tecno” y el “monotributo tech” serán enviadas al Congreso o se aprobarán por DNU. Fuentes oficiales reconocieron que buscan aprobar todo lo antes posible; pero también dicen que sería importante que todo tenga aprobación parlamentaria.